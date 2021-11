Satoranský čeká v New Orleans na větší šanci. Beru to pozitivně a makám, říká

„Situace není samozřejmě ideální. Zatím jsem nedostal moc minut a těch málo, co jsem dostal, jsem všechny strávil na pozici křídla,“ řekl rozehrávač Satoranský v rozhovoru pro projekt Česko dribluje!



„Moc mi ani nepomohlo, že jsem po olympijských hrách nemohl trénovat kvůli svalovému zranění a příjezd do New Orleans zkomplikoval a oddálil hurikán Ida,“ prohlásil Satoranský, který se zranil na olympijských hrách v Tokiu.



Do New Orleans přicestoval až bezprostředně před začátkem přípravného kempu, protože kvůli hurikánu musel odložit odlet z Česka. Satoranský se ale snaží tvrdou prací a trpělivostí přesvědčit trenéra Willieho Greena, aby dostával stále více prostoru na palubovce.



Tomáš Satoranský při natáčení videoklipu.

Při posledním vystoupení bývalý hráč Washingtonu, který v NBA načal svou šestou sezonu a dosud v zámořské lize nastupoval pravidelně, hrál téměř 13 minut.

„Snažím se na situaci nacházet pozitiva a pracovat na věcech, na které není čas během herního vytížení. Chci být co nejlépe připravený na každou šanci, kterou dostanu,“ uvedl Satoranský.

Před odletem do Severní Ameriky natočil klip pro kampaň na evropský šampionát, jehož jednu ze základních skupin bude příští rok v září hostit pražská O2 arena.



„Myslím, že se to video povedlo. Hodně se mi líbí. Natáčení jsem si moc užil. Podobné akce máme v NBA každý rok, kdy natáčíme různá videa a propagujeme určité věci před sezonou. Na tohle natáčení jsem se ale těšil o to víc, protože mistrovství Evropy v Praze je jedinečná akce a člověk by na to měl vynaložit energii, protože všichni chceme, aby to bylo perfektní,“ uvedl Satoranský.



Od čtvrtka 4. listopadu si mohou fanoušci kupovat vstupenky na EuroBasket v Praze ve volném prodeji. Už od 20. října si mohli zajistit lístky zájemci, kteří se zaregistrovali na stránkách projektu www.ceskodribluje.cz, a v první vlně se prodalo přes 13 tisíc vstupenek.

„Je to pro nás všechny taková srdcovka, protože všichni chceme, aby se to povedlo a aby přišlo co nejvíce lidí,“ dodal Satoranský. Český tým bude hrát na domácím turnaji od 2. do 8. září postupně s Polskem, Srbskem, Nizozemskem, Finskem a Izraelem.