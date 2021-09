Rok do EuroBasketu v Praze. Snad bude vyprodáno, věří Hruban

Kvůli zranění musel vynechat olympiádu. Namísto bojů v Tokiu se zotavoval po operaci Achillovy šlachy, která ho dlouhodobě trápila. Nyní už ale dvaatřicetiletý Vojtěch Hruban trénuje s týmem a vyhlíží návrat na palubovku jak v dresu Nymburka, tak i české reprezentace.

Tu čeká už v listopadu první fáze kvalifikace na MS 2023 a za rok velký sportovní svátek v Praze: Češi se na EuroBasketu utkají v domácí skupině D se Srbskem, Polskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem.

O čem Hruban hovořil v rozhovoru pro projekt Česko dribluje?

O EuroBasketu:

„Už jen hrát mistrovství Evropy v domácím prostředí je skvělé. Rok je sice pořád daleko, ale zároveň blízko. Atmosféra toho, že se to blíží, je cítit. Přípravy už jsou vidět a také hráči dělají rozhodnutí tak, aby byli co nejlépe připraveni na tento šampionát. V mužském basketbale to bude asi nejvíc, co bylo v Česku k vidění. Těžko se to srovnává třeba s Final Four Euroligy, které bylo také v O2 areně, ale podle mě je EuroBasket víc, zvlášť když tam budeme jako domácí tým.“



O touze hrát na domácím ME:

„Kdybych si musel vybrat, jestli hrát olympiádu, nebo domácí mistrovství Evropy, tak si vyberu to mistrovství. Těším se moc. To bylo to, co mě drželo nad vodou ve chvíli, kdy jsem musel jen koukat v televizi na kluky, jak hrají na olympiádě.“

Vstupenky na EuroBasket 2022 Pražská skupina EuroBasketu se bude hrát 2. až 8. září 2022. S výjimkou dnů volna (4. a 7. září) budou v O2 areně každý den k vidění tři duely. Celkem 15 zápasů české skupiny bude startovat v časech 14:00, 17:30 a 21:00, Češi se představí vždy v odpoledním čase (17:30). Ceny vstupenek na jednotlivé zápasy startují na 490 korunách, nejdražší varianta vyjde na 1490 Kč. Prodej pro veřejnost se spustí v říjnu, možnost předkupního práva dostanou registrovaní uživatelé stránek www.ceskodribluje.cz.

O fanoušcích:

„Basketbal je teď na výsluní, naše výsledky to hodně podpořily. Snad v kombinaci našich příznivců s fanoušky ostatních týmů budou zápasy vyprodané a bude tam atmosféra, na kterou se všichni hodně těšíme. Jednu sezonu to šlo kvůli pandemii covidu vydržet, ale už to chceme zpět. Když se na konci sezony začali objevovat diváci v halách, tak jsme si říkali, co je to za rachot a co se to děje, jak jsme si odvykli. Nerad už bych se vracel k zavřeným halám.“

O síle týmu:

„Přestože už většině z nás bude kolem třicítky, tak věřím, že jsme v nejlepším věku. Samozřejmě musí vydržet zdraví, to je důležitý předpoklad. Tato generace chce udělat další velký úspěch, vyšší budou také očekávání. Na druhou stranu si za to ale můžeme sami, tak buďme rádi, že lidi od nás nečekají jen účast, ale že nám věří.“

O zápase se Srbskem, kde žije Jan Veselý:

„Pro Honzu to bude mít krásný náboj, vždyť i jeho manželka je Srbka. Ale i pro nás všechny to bude asi ten hlavní zápas ve skupině. Pokud dá Srbsko dohromady všechny opory, tak bude na papíře možná největší favorit celého mistrovství. Na ten zápas se hodně těším. Určitě přijedou i srbští fanoušci. Jsem přesto přesvědčen, že naši fanoušci nám přes hlasitou kulisu soupeřů vytvoří opravdové domácí prostředí.“

O duelu s Izraelem, odkud pochází trenér Ronen Ginzburg:

„Bude se snažit být hodně v klidu, ale myslím, že mu to nepůjde. Tím, že dostal české občanství, tak to pro něj bude o to víc speciální. V Izraeli je možná populárnější než v Čechách a izraelská média si na tom určitě smlsnou.“

Český rozehrávač Tomáš Satoranský a trenér Ronen Ginzburg

O ambicích na EuroBasketu:

„Spokojený budu, když minimálně v té základní skupině budeme vyhrávat a lidi to bude bavit. Spousta lidí se mě ptá, jestli z toho bude placka. Může. Kvalitu na to máme, ale jde o tolik faktorů a spoustu věcí, že pak stačí jedna špatná čtvrtina a je konec. Takže teď rok před turnajem říkám, že budu spokojený, když budeme hrát před plnou O2 arenou a postoupíme ze skupiny.“

O operaci achillovky:

„Vypadá to všechno v pořádku. Už jsem začal s týmem trénovat, i když ještě v trochu omezené míře. Ještě bych asi bez následků nedokázal odběhat celý trénink, ale už se zapojuju do hry pět na pět a chodím do kontaktu. Během jednoho dvou týdnů budu stoprocentně fit.“

O Nymburku a Lize mistrů:

„Tato sezona pro nás bude velká výzva. Máme nový tým, nového trenéra, nový systém. Hlavní je, že jsme si v šatně zase sedli lidsky, pak už je o něco snazší doladit basketbalovou část. Úroveň Ligy mistrů jde každým rokem hrozně nahoru. Nám se povedly poslední dvě sezony, i když tam chyběla ta třešnička na dortu v podobě postupu do zápasů o medaile. Úspěchem bude letos už jen postoupit ze základní skupiny. Galatasaray skupuje, koho může a vypadá to, že má bezedný měšec. Náš tým však vypadá také hodně kvalitně, a pokud budeme hrát s podobným zápalem jako minulý rok, tak zase můžeme dojít daleko.“

Vojtěch Hruban z Nymburka a jeho radostné gesto.

O kvalifikaci na MS 2023:

„Budeme chtít bojovat o postup a zároveň budovat tým pro domácí EuroBasket. Na kvalifikaci určitě poskládáme co nejsilnější tým a uvidíme, jak nám to půjde. Na mistrovství světa bychom zas všichni moc chtěli jet.“