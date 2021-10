Skvělá šance jít na EuroBasket v Praze! Nakupte vstupenky přednostně

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám e-mailem vědět! Sledovat interpreta EuroBasket 2022

Čeští basketbalisté mají za sebou historickou účast na olympiádě a nyní je čeká další velký turnaj. V pražské O2 areně se bude 2. až 8. září hrát jedna ze skupin basketbalového mistrovství Evropy.



Jaké vstupenky si můžete v předprodeji koupit? Fanouškovská vstupenka (Follow My Team) od 2450 Kč

- návštěva pěti zápasů svého oblíbeného týmu





(Follow My Team) od 2450 Kč - návštěva pěti zápasů svého oblíbeného týmu Day pass od 1470 Kč

- zápasy od 14:00, 17:30 a 21:00





od 1470 Kč - zápasy od 14:00, 17:30 a 21:00 Afternoon session od 980 Kč

- zápasy od 14:00 a 17:30





od 980 Kč - zápasy od 14:00 a 17:30 Night session od 980 Kč

- zápasy od 17:30 a 21:00

„Náš sen je vyprodat O2 arénu,“ hlásí český tahoun Tomáš Satoranský. „Domácí mistrovství Evropy bude patřit k třešničkám mé kariéry, protože hrát doma před svou rodinou a fanoušky, kteří mi fandí po celou kariéru, je prostě něco jedinečného,“ dodává.

Ve skupině D se Češi utkají postupně se Srbskem, Polskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem.

S výjimkou dnů volna (4. a 7. září) se každý den v O2 areně odehrají tři duely. Celkem 15 zápasů české skupiny bude startovat v jednotných časech 14:00, 17:30 a 21:00, Češi se představí vždy v nejatraktivnějším podvečerním čase od 17:30 hodin.

Domácí ME je nejvíc, říká kapitán

Na EuroBasket se těší i kapitán Vojtěch Hruban, který kvůli zranění zmeškal olympiádu. „Kdybych si musel vybrat, jestli hrát olympiádu, nebo domácí mistrovství Evropy, tak si vyberu to mistrovství. Těším se moc. To bylo to, co mě drželo nad vodou ve chvíli, kdy jsem musel jen koukat v televizi na kluky, jak hrají v Tokiu,“ říká Hruban.

S iDNES Premium vstupenky přednostně

Prodej vstupenek pro širokou veřejnost se spustí v listopadu. Členové iDNES Premium však mají jedinečnou šanci zakoupit si vstupenky na EuroBasket v Praze v přednostním prodeji.

Akce vznikla v rámci projektu Česko dribluje.