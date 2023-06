Nymburk posiluje a oslabuje své domácí soupeře. Ústí přebral Svejcara

„Spencer je hráčem, který se sezonu od sezony zlepšuje. Už dokázal, že patří mezi nejefektivnější křídla v lize, přesto na něm vidím touhu se stále zlepšovat, posouvat se dále a hrát na nejvyšší úrovni. A to je přesně to, co u hráčů hledáme,“ řekl nový nymburský trenér Francesco Tabellini.

Svejcar, jehož babička zamířila za druhé světové války do USA, působí v české nejvyšší soutěži od roku 2017 a je sedmým nejdéle hrajícím Američanem v domácí lize. Za Ústí nad Labem nastoupil do 212 zápasů a zaznamenal v průměru 13 bodů, 3,3 doskoku a 2,2 asistence na utkání.

Uplynulá sezona NBL byla zatím jeho nejlepší s průměrem 18,2 bodu na zápas. Byl třetím nejlepším střelcem soutěže po Shawnu Pipesovi z USK Praha a Ty Nicholsovi z Děčína.

V Nymburce naopak nepokračují jiní zahraniční hráči Jimmy Boeheim, Nate Watson, Eric Lockett, Lamb Autrey a Evan Gilyard. O setrvání českých basketbalistů klub jedná.