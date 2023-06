V Nymburce končí Palyza s Váňou, kapitán Kříž dostal novou smlouvu

Dlouholetý český reprezentant Kříž zahájí v Nymburce 12. sezonu. „Všichni ví, že Martin vždy nechá na hřišti srdce, které bije pro Nymburk. I přes určitou obměnu českých hráčů si své místo zaslouží. Všichni v klubu se chceme vrátit na vítěznou vlnu a věříme, že právě Martin bude jedním z těch hlavních hráčů, kteří budou tým táhnout nejen na hřišti, ale i mimo něj,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Sokolovský.

Rodák z Pardubic působí v týmu od roku 2011 a získal s ním devět mistrovských titulů. Pokud vydrží až do konce smlouvy, strávil by v Nymburce 14 sezon. Více jich má nyní na kontě jen další pivot Petr Benda (16).

„Martin má přesně ty vlastnosti, na jaké se náš nový trenér Francesco Tabellini dívá u posil jako první. Proto měl velký zájem o to, aby Martin zůstal. Jsme rádi, že se to povedlo,“ doplnil Sokolovský.

Kříž převzal v minulé sezoně roli kapitána po Vojtěchu Hrubanovi. V lize nasbíral v průměru 8,3 bodu, 5,4 doskoku a 1,5 asistence na utkání. Nymburk přesto poprvé od roku 2003 v nejvyšší soutěži neuspěl. Vypadl v semifinále s Opavou a získal bronzové medaile.

„Jsem rád, že jsme se domluvili na pokračování, protože chci odčinit poslední sezonu, která nebyla příliš vyvedená. Je to pro mě motivace k tomu pracovat dál, dostat se zpět na vítěznou vlnu a vzít si titul zpět,“ řekl Kříž pro klubová média.

„S novým trenérem Tabellinim jsem mluvil krátce a myslím si, že nám to bude fungovat. Má hodně podobných myšlenek s tím, co se tady hrávalo dříve, takže věřím, že budeme úspěšní. Tím hlavním je titul. K tomu budeme hrát FIBA Europe Cup a tam se také budeme chtít dostat co nejdále a za rok se vrátit do Ligy mistrů,“ podotkl Kříž.

Nymburský křídelník Lukáš Palyza se synem

V týmu naopak skončili Palyza s Váňou, s nimiž klub neprodloužil spolupráci. Třiatřicetiletý Palyza hrál v Nymburce v letech 2011 až 2014 a poté se do něj vrátil před třemi lety. Pomohl mu do Final 8 Ligy mistrů a dalším dvěma mistrovským titulům. O osm let mladší Váňa přišel do Nymburka před dvěma lety. Celkem nastoupil v jeho dresu k 69 ligovým zápasům.