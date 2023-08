Basketbalista Palyza přestoupil po konci v Nymburku do Glasgow

Rodák z Ostravy působil v Nymburce v letech 2011 až 2014 a poté se do něj vrátil před třemi lety. V české nejvyšší soutěži získal pět titulů. „Lukáš je typ zkušeného hráče, který nám pomůže v evropských soutěžích. Většinu své kariéry nastupoval v Lize mistrů nebo jiných soutěžích. Je to další kluk, který má za sebou dlouhé působení v české reprezentaci, hrál na olympiádě, mistrovství světa i evropských šampionátech,“ řekl trenér Gareth Murray.

Pro Palyzu jde o třetí zahraniční angažmá v kariéře, v minulosti hrál také v německém Bayreuthu a polských Gliwicích. „Je to chytrý hráč, který umí tvořit hru i vystřelit. Několik let hraje na vysoké úrovni a ví, co je potřeba na hřišti i mimo něj, aby pomohl týmu vyhrát,“ doplnil Murray.

Palyza se stane dalším Čechem v britské nejvyšší soutěži. V minulém roce sem přestoupil Vojtěch Hruban, který získal v týmu London Lions treble. Po sezoně odešel do francouzského Choletu.

„Je mi ctí připojit se k tak ambicióznímu týmu s velkou budoucností. Je úžasné vidět, jaký projekt Caledonia Gladiators staví a jaké kroky dopředu dělají. Jsem týmový hráč a nemůžu se dočkat, až toho budu součástí. Budu se snažit, abych pomohl týmu maximálně využít jeho potenciál,“ dodal Palyza.