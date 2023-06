Šéf Ústí: Nabídku Nymburka jsme nemohli dorovnat, zkusíme najít nového Svejcara

Rodák z Denveru Svejcar přišel do Ústí v roce 2017 z univerzitního týmu Alaska Anchorage. Od té doby působil ve Slunetě, za kterou odehrál celkem 212 zápasů, s průměry 13 bodů, 3,3 doskoků a 2,2 asistence na zápas.

„Je nám samozřejmě líto, že Spencer odešel, je to kvalitní hráč i člověk, jehož kariéra se nastartovala u nás. Teď proti nám hrálo i to, že dostal české občanství. Tím, že už to není cizinec, se pravděpodobnost, že by zůstal v Ústí, ještě snížila. Určitě to není tak, že by vedení Svejcara neudrželo, spíš je zázrak, že tu takhle kvalitní hráč vydržel šest let. Přejeme mu, ať je Nymburk jeho další přestupní stanicí. Když mu vydrží zdraví, má na velký basket,“ tvrdí Hrubý.

O odchodu Svejcara z Ústí se spekulovalo už loni, tehdy ho Sluneta ještě udržela. I nyní mu předložila nabídku, ale 28letý hráč ji neakceptoval.

„Nymburk nabízí úplně jiné cifry, to není o rozdílu deset procent, ale o vyšších desítkách procent. Spencer dostal na náš klub velmi nadstandardní nabídku, ale vybral si lepší. Rozhodně nejsme zapšklí, přejeme mu jen to nejlepší. Takový je život, my jdeme dál.“

Ústecký manažer Tomáš Hrubý v hledišti na pražské Folimance

Hrubý uznává, že nahradit Svejcara snadné nebude. „Můžeme mu jen poděkovat za těch šest let, odvedl pro nás velký kus práce, ale i my pro něj. V podstatě jsme ho vychovali v tak kvalitního hráče, jakým je. Bude těžké ho nahradit, ale to, že odchází Spencer, neznamená, že končí basket v Ústí. Zkusíme najít nového Spencera Svejcara a znovu postavit tým tak, aby tady lidi basket bavil,“ slibuje ústecký šéf.