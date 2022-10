Američan Svejcar, spasitel Ústí. Je to hráč pro nároďák, říká kouč Šotnar

Na středečním rozkladu Hradce Králové 110:77 se americký vůdce podílel zásadně. Šestkrát trefil trojku, což je jeho kariérní rekord v NBL, v níž působí v ústeckém dresu už od sezony 2017/18. Přidal čtyři asistence a šest doskoků.

„Do tohoto ročníku jsme vstupovali, že Spencer bude klíčový hráč. A proti Hradci to ukázal na sto procent,“ líbilo se Šotnarovi, který 27leté křídlo vidí v dresu národního týmu: „Co umí, je nad poměry Ústí. Jsme rádi, že ho tady máme. V úvodních utkáních ho limitovalo zranění, před Hradcem už od ranního tréninku vypadal svěže, lehce.“

193 cm vysoký Svejcar má české kořeny, jeho babička utekla z Čech během druhé světové války před nacisty. „Považoval bych za čest, kdybych mohl reprezentovat vlast mojí babičky. Uctil bych tím její památku. Čím déle jsem tady, tím víc se cítím Čechem,“ svěřil se v lednu 2021.

Tehdy si zjišťoval, jak je to s udělením českého občanství. „Teď už má zažádáno, je to v procesu. Minulý rok už to bylo skoro u konce, ale pořád se to protahuje. Myslím, že by ho mohl v budoucnu získat,“ zmínil Šotnar.

Zatímco Svejcar je stálicí, jeho krajana Stevena Haneyho propustilo Ústí po dvou kolech. Reagovalo tak na mizerný start. Další Američan, rozehrávač Jordan Callahan, dostal výstrahu. „Byl pak dobrý v Nymburce, na Slavii, pomohl i s Hradcem, momentálně zůstává,“ zvěstoval kouč. Spokojený je s dalším americkým novicem Kristopherem Martinem: „Přeplňuje očekávání, hraje skvěle, se Svejcarem a Peckou je lídr v útoku.“

Spencer Svejcar (ve žlutém) z Ústí útočí v zápase s Hradcem, brání ho Tadeáš Vlček.

Za Haneyho shání Sluneta náhradu. „Bylo to šlápnutí vedle, to se stane. Hráče vybíráme s nejlepším vědomím a svědomím. Bude minimálně jedna změna, posílíme. Intenzivně hledáme, ale nechceme zpanikařit, máme čas. Už nesmíme udělat chybu, chceme přivést osobnost,“ naznačil generální manažer loňského semifinalisty Tomáš Hrubý.

Podle Šotnara nejspíš Sluneta půjde opět americkou cestou: „Hráči se nabízejí, ale nechceme sáhnout hned po prvním. Teď je rozběhnutá sezona, všichni dobří jsou podepsaní. Čekáme, kdyby z nějaké dobré ligy vypadl nespokojený hráč.“

Nespokojené bylo i Ústí po třech prohrách, první úspěch přinesl trochu uklidnění. „Nevyhrát, bylo by to s námi hodně špatné. Šlo o poslední šanci, jak se vrátit do sezony,“ cítil Šotnar. „Jedna výhra nezalepí všechny problémy, i když jsme ukázali, že jsme dobrý tým. Zatím kopírujeme minulou sezonu, snad ji budeme kopírovat se vším všudy. Že nejlepší basket nebudeme hrát v září a říjnu, ale v únoru a březnu.“