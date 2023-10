Kadlec o Levharticích, EuroCupu i USK. Ligové superfinále se odkládá o rok

„Naším prvním cílem je dobře zvládnout EuroCup, minimálně po organizační a alespoň částečně po sportovní stránce,“ uvedl manažer ženského družstva Jakub Kadlec, který je zároveň členem výkonného výboru České basketbalové federace. I proto hovořil o plánu na ligové superfinále v ženské nejvyšší soutěži. Jeho Chomutov v minulé sezoně zkompletoval medailovou sbírku: zlato z evropské EWBL, stříbro z domácího poháru a bronz z ligy.

Ve středu 11. října zahajujete EuroCup v maďarském Szekszárdu, ve skupině máte i španělské Estudiantes a italské Sassari.

Dostali jsme extrémně těžkou skupinu, tři top basketbalové země v Evropě. Vůbec nevím, kam se zapasovat. Teď jsme měli v lize měřítko se Žabinami, kterým jsme podlehli o deset bodů. Jejich hlavní ambice je postoupit v EuroCupu ze skupiny, takže jsme viděli, že máme dost rezerv. Jsou zkušenostmi dál.

Ligu hrajete teprve od roku 2019. Co pro vás EuroCup znamená?

Nový level oproti EWBL. Na nároky je mnohem dál. Nechceme udělat ostudu, ale odehrát pěkné domácí zápasy proti špičkovým evropským týmům.

Jakub Kadlec, manažer A-týmu žen basketbalového Chomutova.

V čem je soutěž náročnější?

Na organizaci zápasů, marketingové zajištění, média, televizi. Hala musí být obrandovaná, připravený stolek videorozhodčího, který se v české lize nepoužívá. Spousta věcí, které jsou pro nás nové. I dresy jsou speciální pro EuroCup. Což by nebyl problém, ale schvalovací procedura je náročná. Také přijede komisař schvalovat halu.

A finanční náročnost?

Stoupla výrazně. Jen dostat se na Sardinii je otázka čtvrt milionu pro celý tým. S rozpočtem se už pohybujeme od šesti do osmi milionů korun na sezonu. Dvojnásobek toho, s čím jsme před čtyřmi lety začínali. Jsou to peníze na áčko žen a chlapů, ale ti jsou v tomhle případě dost potlačení; hrají první ligu skoro s juniorkou.

Levhartice v EuroCupu 11. října Szekszárd - Chomutov (18.00)

18. října Chomutov -

Sassari (19.00)

26. října Chomutov - Estudiantes (19.00)

1. listopadu Chomutov - Szekszárd (19.00)

23. listopadu Sassari - Chomutov (20.30)

29. listopadu Estudiantes - Chomutov (20.00)

Nechcete jednou konkurovat movitému a doma neporazitelnému USK Praha?

Asi ne, naše filozofie je trošku jiná. Chceme během pár let postavit tým jen z odchovankyň. Maximálně je doplnit jednou dvěma posilami z ciziny. Máme obrácenou ambici než oni. Nebudeme kupovat hráčky, abychom mohli být ambiciózní. Holky musí ukázat, na co mají. Podle toho se budeme v lize řadit. Jednou třeba budeme v půlce tabulky, jindy můžeme mít holky namakané a klidně USK budeme šlapat na paty. Ale penězi určitě nemůžeme.

V lize mužů skončila dominance Nymburka, pomohlo by to i ženské soutěži?

USK koupí to nejlepší, co je vůbec na světě, takže srdíčkem ani nějakou náhodou se s ním měřit nedá. Nymburk se časem dopracoval k tomu, že rozpočty taky musel konsolidovat, dostat se na nižší úroveň. Jakmile se začal přibližovat k těm zespodu, ukázalo se, že je možné ho porážet. Je dobře, když máme v Čechách jeden z top evropských týmů, i když by pro ženskou ligu bylo nejlepší, kdyby aspoň jednou USK prohrál.

I proto se chystá ligové superfinále?

Ano, cíl je udělat finále atraktivní na jeden zápas. Všechno, anebo nic. Bohužel letos se to nepodařilo domluvit, v plánu byl chomutovský zimní stadion. Snad tedy v dalším ročníku.

A bude to v Chomutově?

Byla to jedna z našich ambicí pro letošní sezonu. Když se to o rok posunulo, bude se dějiště vybírat. Každopádně do Chomutova chceme příští rok dostat i reprezentační zápasy. Rádi bychom využili nadšení, které v Chomutově teď pro ženský basketbal je.

Jste spokojen, jak jste složili tým?

Kádr je téměř stejný. Udrželi jsme všechny hráčky, které jsme potřebovali udržet. Ještě jsme posílili pod koš o Američanku Yemiyah Morrisovou a sehnali jsme náhradu za zraněnou kapitánku Míšu Krejzovou, přišla Anička Rylichová. Krejzová si loni v play off poranila koleno, a když vše půjde správně, ještě si v této sezoně zahraje.

Yemiyah Morrisová, nová pivotka basketbalového Chomutova.

Jak jste s bezmála dvoumetrovou pivotkou Morrisovou spokojený?

Zatím nevypadá jako úplně velká posila, ale uvidíme, jak se projeví v těžkých zápasech. Pro ní je těžší adaptace, nedaří se jí napojit na náš styl hry. A sžívá se s prostředím. Naštěstí si ji pod křídla vzala naše druhá Američanka Najai Pollardová, dává si s ní tréninky navíc. Hodně nám pomáhá.

Můžete zopakovat historickou sezonu?

Chceme na ni navázat, hlavně herním projevem a prezentací týmu. Chceme hrát basketbal, který se bude líbit a přitáhne fanoušky. Říkám to dokola, ale ono to není úplně klišé. Když budeme hrát jako loni, trápit favority a doma vyhrávat se všemi, můžeme myslet zase na play off z horních pozic. Všechny týmy posílily, zlepšují se, pro ligu to je super. Nový trenér Pavel Staněk, který nahradil legendu Jozefa Rešetára, má i za cíl lépe propojit áčko s mládeži.