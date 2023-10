Milník Levhartic možná s pokutou. I v Evropě se můžeme prát o výhry, zjistily

„Bereme to jako odměnu za práci, kterou děláme. Užíváme si to, i když je to plno lítání, zařizování,“ odfoukl si po zápase majitel klubu Petr Drobný, který v hale kmital spolu s manažerem žen Jakubem Kadlecem a dalšími. „My funkcionáři jsme taky nováčci, učíme se. Zařídit technické věci je náročné, ubytování soupeřů, transfery na letiště, rozhodčí, hala… Je toho spousta.“

Historicky první zápas EuroCupu v chomutovské městské hale byl v ohrožení. Zástupci FIBA se na palubovce nelíbily černé čáry ohraničující házenkářské hřiště. „Chtěli, abychom to přelepili, ale my na to nemáme speciální pásku. Uvidíme, jakou pokutu dostaneme. Ale já to chápu, má to nějakou úroveň, jde o druhou nejlepší evropskou soutěž a měli bychom splňovat všechny podmínky,“ nečertil se Drobný. „Tahle hala si zaslouží hrát takové soutěže, je to doopravdy pěkný stánek.“

I zápas s italským favoritem byl pěkný, byť Levhartice stíhací jízdu nedotáhly. Družstvo ze Sardinie v prvním poločase mučily, ve třetí čtvrtině však vypadly z role, daly jen 11 bodů a hosté odskočili na +21. „Pustili jsme Italky k jejich hře a ony nás ihned ztrestaly,“ zalitoval trenér Pavel Staněk.

Už na půdě maďarského Szekszárdu sahaly basketbalistky Chomutova po senzaci, dlouho vedly, nakonec jim utekla poslední čtvrtina a ruply 65:76. „Ukazujeme, že když do toho dáme energii a stoprocentní nasazení, jsme schopní hrát vyrovnaně anebo se poprat o vítězství. Není to o tom, že vydržíme třicet minut a nějak to dopadne, musíme hrát celých čtyřicet minut,“ apeloval nový trenér Levhartic.

Levhartice Chomutov - Dinamo Sassari, basketbalový EuroCup. Fanoušci si zápas užívali.

Jeho ekipa čelí družstvům ze zemí, kde je basketbal na špičkové úrovni. A na palubovce to pociťuje. „Pro všechny je to úplně jiný level, o dva kroky výš. Pokud si z toho holky vezmou to správné, v jejich kariérách se to zúročí. A to samé platí pro Chomutov jako klub,“ usoudil Staněk a děkoval slušně zaplněné hale: „Fanoušci vytvořili nádhernou atmosféru, která hráčkám vlila energii.“

Náročné anglické týdny mu dávají zabrat v plánování tréninků. „Ještě do toho vlítly nemoci, rýmy. Je složité celý proces skloubit. Musí se odpočívat, zároveň by se mělo i trénovat, jinak bychom to v budoucnu zle schytali. Chyběly by nám kondice, střelba, naházeno, jen ze zápasu žít nejde,“ uvědomuje si Staněk, dvojnásobný český mistr s Opavou.

Nejen sportovní a organizační, ale také ekonomická náročnost stoupla, rozpočet se oproti ligovým začátkům Levhartic zdvojnásobil. Vedení uvádí, že se pohybuje mezi šesti až osmi miliony korun. A jednou účastí v EuroCupu to končit nemá. „Zatím na hřišti platíme asi nováčkovou daň. Jsme v téhle soutěži prvním rokem, možná dvě tři holky na této úrovni hrály, ostatní debutují,“ tvrdí majitel Drobný. „Věřím, že další roky budou z našeho pohledu lepší.“

Chomutov bude v EuroCupu pokračovat v domácím trojboji, ve čtvrtek 26. října hostí španělské Estudiantes, ve středu 1. listopadu maďarský Szekszárd.