Chomutov ovládl evropskou ligu EWBL, Bartoňová nejužitečnější hráčkou

Nejlepší střelkyní zápasu byla Eliška Brejchová, která dala 18 bodů. Devatenáctiletá hráčka byla zařazena do All Star týmu. Nejužitečnější hráčkou Final Four byla vyhlášena chomutovská rozehrávačka Kateřina Bartoňová, která si ve finále připsala devět asistencí, pět bodů a čtyři doskoky.

O den dříve v semifinále s ukrajinským Frankivskem (86:76) bývalá česká reprezentantka nasbírala 11 bodů, 10 asistencí a pět doskoků.

Vítězství v EWBL je pro Chomutov dalším úspěchem po druhém místě v Českém poháru, které vybojoval před týdnem v domácí hale. Ve finále podlehl Žabinám. V lize skončí Levhartice po základní části čtvrté.