Posila pro basketbalistky Chomutova, z Itálie přišla reprezentantka Rylichová

„Měla jsem nabídky i nadále pokračovat v zahraničí, ale protože jsme s agentem oslovili i české týmy, tak se nakonec Chomutov ukázal jako nejlepší volba. EuroCup je určitě výzvou a navíc máme na co navazovat,“ řekla Rylichová.

Čtyřiadvacetiletá křídelní hráčka má za sebou šest sezon v české lize v dresu Trutnova s průměrem přes deset bodů na zápas. „Při absenci Míši Krejzové a těžkých duelech v EuroCupu by právě ona mohla být tím, co by nám mohlo pomoct,“ uvedl majitel chomutovského klubu Petr Drobný.

Pro tým nového trenéra Pavla Staňka je Rylichová další posilou po americké pivotce Yemiyah Morrisové.