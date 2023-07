Staněk v Chomutově povede i dceru/dcery. Snadnější to mít nebudou

„Problesklo mi hlavou, že přebírám družstvo po nejúspěšnější sezoně,“ řekl v klubové televizi nástupce slovenského experta a veterána Jozefa Rešetára. „Byl jsem to schopný přijmout jako fakt, postavit se k tomu čelem a čelit nástrahám a očekávání fanoušků.“

Staněk, který v Chomutově završil svoji bohatou kariéru v české lize, úspěchy Levhartic prožíval. „Tím, že jsem dlouhodobě v Chomutově, jsem se z toho radoval. A spíš to je motivace k práci, aby to pokračovalo dál a Chomutov neustále vzkvétal,“ předsevzal si.

Šestačtyřicetiletý kouč chápe, že opakování sezony snů nebude lehké. „Všichni víme, že docílit nějakého úspěchu je jednodušší než ho obhajovat. Nechci se na to vázat. Naopak chci, abychom se prezentovali dobrým basketem, který by měl vést k tomu, abychom nějaký úspěch taky měli.“

Jak bude basketbal vypadat ve Staňkově podání, na to je prý ještě brzo. „Nebudu otevírat svoje karty. Sedneme si k tomu, přečteme si ten tým a pokusíme se sestavit nějakou taktiku, která by mu mohla být ušitá na míru,“ plánuje Staněk, který už v září 2021 ve dvou zápasech chomutovské ženy vedl, než k družstvu nastoupil právě Rešetár. Jeho asistent Petr Treml mladší bude i Staňkovým pobočníkem.

Nový šéf střídačky bude koučovat i svoji dceru Johanu, pivotku. Možná se v kádru objeví také druhá ze tří jeho dcer. „Nemělo by to být překážkou. Zkušenosti s jejich vedením mám od jejich dětství, nebojím se toho,“ tvrdí odhodlaně Staněk. „Kdo mě zná, ví, že jednodušší to mít nebudou, možná naopak. Každá musí ukázat, že na to má. Johana to dokázala sama.“ Právě teď reprezentuje na mistrovství světa U19.

Dvojnásobný šampion s Opavou souzní s filozofií vedení klubu vychovávat si své hráčky. „Mládež je tady výborná. A v tu chvíli bychom měli ve výstavní skříni, což ŽBL je, dát šanci domácím hráčkám. Ať ukážou, jestli na to mají, nebo ne,“ vybízí Staněk, jehož tým čeká i EuroCup. „Jako hráč jsem poháry zažil, neobávám se toho. Tenhle je druhý nejlepší v Evropě, to je výzva. Ty zápasy nás můžou udělat lepšími.“