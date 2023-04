Víc, než snily. Basketbalistky Chomutova mají za sebou pohádkovou sezonu

„A teď půjdeme do EuroCupu, poháru druhé nejvyšší úrovně. Což je daleko za naší představivostí,“ přiznává sportovní manažer áčka žen Jakub Kadlec, jeden z tvůrců chomutovského zázraku pod koši.

Levhartice převzaly licenci na nejvyšší soutěž od Nymburka teprve před čtyřmi lety a už teď se zařadily mezi širší českou špičku.

„Každý ambiciózní tým posouvá ligu dál. Jen ať nás je takových deset!“ vybízí Kadlec. „Rozpočtem přitom patříme mezi ty menší. Počítají se do něj i různé věci kolem haly, na áčko mužů a žen bude čtyři pět milionů korun. Primárně to jde na holky, drahé jsou hlavně letenky na evropský pohár a ubytovaní.“

Klub ze zápasů dělá show, aby přilákal co nejvíc fanoušků. „Snažíme se být co nejmodernější, nastavit trend v české lize, aby i v tomhle s námi ostatní soupeřili.“

I soupeření na palubovce Levharticím šlo. Vysloužily si pověst mistryň koncovek. Zvládly jich nepočítaně. „Ukázala se v nich síla týmu a jeho vůle. Za třemi medailemi stojí mimořádná týmová chemie. Holky jsou na sebe napojené a chtějí vyhrávat jedna za druhou. To nás odlišuje od týmů, které s námi prohrávají,“ míní Kadlec.

„Tato sezona je obrovským impulzem.“ A stejně tak triumf v EWBL, což je pohár pro středoevropské či pobaltské týmy. „Potkali jsme jiné soupeře, Rigu, Varšavu, získali jsme obrovské zkušenosti. Pak se nám to vrátilo v lize, šli jsme do těžkých zápasů sebevědoměji,“ cítí manažer. „Holky, které před rokem hrály za U19, se najednou dostaly do světa a bojovaly s velkokluby.“

Domácí NaJai Wynnová-Pollardová se snaží prosadit

Faktorem X se stala americká superstar Najai Wynnová-Pollardová, s průměrem 19,1 bodu třetí nejlepší střelkyně ligy a druhá žena v doskocích, měla jich 10 za zápas.

„Musíme pracovat s partnery, aby bylo na víc než jednu hvězdu. Pro EuroCup potřebujeme superhvězdu anebo ještě minimálně jednu posilu. Když všechno klapne, Pollardová u nás zůstane. Pomáhá na hřišti, v tréninku i mentálně. Ostatní holky vidí, že se dá ještě posouvat,“ hodnotí Kadlec její přínos.

Není jisté, zda bude pokračovat trenér Jozef Rešetár, už sedmdesátník. „Budeme to řešit. Chtěli bychom mladého konstruktivního trenéra, který bude schopný vytahovat víc holek z mládeže. Jožo jako zkušený sází spíš na zkušené. On už je v tuhle chvíli chomutovská legenda,“ klaní se Kadlec slovenskému expertovi. „Uklidnil nám celé družstvo. A posunul soustředění na tým, ne na trenéra.“

Na roli koučky si v klubu vychovávají olympioničku Kateřinu Bartoňovou, stále ještě oporu na hřišti. „Už nám trénuje mládež a v áčku byla hrající asistentka. Náš cíl a sen je, aby v budoucnu byla naší hlavní trenérkou,“ prozrazuje funkcionář.

Pro příští sezonu zůstane tým pohromadě včetně jeho dcery Valentýny. „Všichni ji chtějí, ale ona musí dostudovat. A pak by chtěla asi někam na univerzitu,“ tvrdí její táta. „Tým je domluvený, budeme ladit určité posty, co nám hoří.“

Filozofie Levhartic ovšem zůstane stejná. „Udržíme stávající režim, budeme dávat prostor hráčkám z devatenáctky. To je základ.“

Áčko je na vrcholu pyramidy, EuroCup ho posune na další úroveň. „S jídlem roste chuť a jídlo je čím dál lepší, tak nám chuť roste. Taková sezona se už nemusí opakovat. Musíme si to užít a získat do další sezony co nejvíc pozitivních emocí,“ nabádá Kadlec.

„Díky EuroCupu vzroste tlak na lepší organizaci kolem zápasů, haly, ještě větší práci pro holky. Učíme se od nejlepších a chceme konkurovat českým top týmům. I těm v Evropě.“