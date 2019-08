Kouč basketbalistů: Škrtat kádr bylo těžké. Teď se jdeme rvát jako lvi

V daleké Číně zažil opravdu kuriózní setkání. Izraelec Ginzburg zjistil, že jeho krajané na šampionátu zaštiťují televizní vysílání. „Jeden z nich přišel a řekl mi: Pamatuješ si mě? Vždyť já ti velel na vojně! Čili v roce 1982,“ kroutil hlavou Ginzburg. „Pokud si dobře vzpomínám, byl na mě tehdy milý.“

To on se nyní musel proměnit v posla špatných zpráv. Těsně před startem turnaje Češi definitivně zúžili kádr, do finální dvanáctky se nevešli Šimon Puršl a největší talent českého basketbalu Vít Krejčí. „Opravdu náročné rozhodnutí,“ líčil kouč. „U Šimona o něco lehčí, u Víta složitější.“

Proč si tedy na mistrovství nezahraje?

V trenérském štábu jsme se shodli, že na turnaj určitě vezmeme tři rozehrávače: máme před sebou minimálně pět zápasů a nikdy nevíte, jak to bude se zraněními. Nemohli jsme riskovat. A rozhodli jsme se pro větší zkušenost. Doufám, že Vít konečně začne hrát španělskou ligu, pak pro něj bude daleko snazší zvykat si na tu nejvyšší úroveň. Určitě bude v blízké budoucnosti velkou součástí reprezentace. Věřím v to.

V průběhu přípravy jste říkal jste, že si nejste jistý, jestli už je na takovou akci připravený. To rozhodlo?

Ukázal, že se zlepšuje. Ale přijít na tuto úroveň s tím, že jste zatím neodehráli jediný zápas v jakékoli těžké lize, to by bylo hodně těžké. Pořád musíme myslet na to, že i kdybych ho vzal, nejspíš by byl jedenáctý či dvanáctý hráč kádru, rozhodně by nehrál 20 minut na zápas. Těžko říct, kolik by jich dostal. Rozhodně chceme, aby s námi byl v budoucnu.

Zůstanou oba s týmem v Číně?

Federace jim to nabídla, kluby by chtěly, aby se vrátili. Těžko říct. Šimon to přece jen v české lize přežije, pokud by chyběl ještě pár dní. U Víta je to složitější, Zaragoza už trénuje a je důležité, aby dostal v sezoně co nejvíc prostoru.

Kádr už znáte, v neděli začínáte proti superfavoritům z USA. Co ve vašich očích bude úspěchem?

Každý chápe, jaký je rozdíl mezi oběma týmy. Musíme ukázat to nejlepší, co v nás je – budeme bojovat jako lvi. Pokud tohle dokážeme, je to pro mě dostatečné. Ať ale zápas dopadne jakkoli, i kdybychom vyhráli, musíme na něj hned zapomenout a směřovat k dalším dvěma, které jsou pro nás mnohem důležitější.

Tak pojďme k nim. Překvapilo vás, že Japonsko válelo v přípravě? A jak sebevědomě působí Turecko?

Vůbec ne, i když výsledky z příprav bych nepřeceňoval. Není žádné tajemství, že Japonci teď mají výborný tým. Také Turci jsou velmi dobří, o tom žádná. S Janem (Veselým) by to pro nás bylo proti oběma mnohem jednodušší, ale není tu. Pokud budeme hrát jako v generálce proti Litvě, můžeme se měřit téměř s každým týmem, včetně Turecka.

Vyvolení pro Čínu Soupiska českých basketbalistů pro mistrovství světa

Američané jsou jiná liga?

Řeknu vám tohle: myslel jsem si, že s Nymburkem a reprezentací hrajeme rychlý basketbal, ale pak jsem viděl jejich zápasy a říkal si, jestli náhodou nemám něco s počítačem. To je rychlost! Za dvě tři sekundy jsou blízko vašeho koše. Jejich přechod je skvělý, okamžitý. Pokud chceme hrát s USA vyrovnaně, další silou, již je potřeba zastavit, je jejich doskakování a agresivní defenziva. A taky se musíme vyhnout ztrátám.

I proto vám s přípravou pomáhal jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský?

My většinu roku sledujeme hlavně Euroligu, Eurocup a národní ligy, on má každodenní zkušenost s NBA, zná každého. Ale kdybyste ty reporty viděli… Vždycky u soupeřů hledáte slabé stránky, jenže tady je problém, že jsme našli tak dvě tři věci pro všechny Američany dohromady.