Svíčková a Gott pod čínskými mrakodrapy. I basketbalisté mají Český dům

Z repráků burácel třeba věčný šlágr Trezor v podání Karla Gotta nebo punkové songy Visacího zámku. Na stolech utopenci a guláš, na čepu samozřejmě plzeňské pivo. Nic neobvyklého pro podniky v Česku, ale tady, uprostřed Šanghaje, v tropickém dusnu a na dohled od blýskajících se štítů mrakodrapů?

Kousek střední Evropy uprostřed jedné z největších megalopolí planety nese název Original Bohemia Beer restaurant, naleznete ho hned u východu ze stanice metra Hengshan Road. Díky tomu, že se Česko premiérově v dějinách samostatné země dostalo na světový šampionát, zde vznikla oficiální základna pro hráče, jejich nejbližší i přítomné příznivce.

A nebylo jich vůbec málo.

„Paráda, všichni si to užívají,“ říkal Bohačík, kolem nějž a dalších reprezentantů chvílemi málem nebylo k hnutí: „Zrovna jsem slyšel, že přijede snad tisíc českých fanoušků - jestli je to pravda, je to opravdu něco šíleného. Někteří dorazili až na poslední chvíli a zpovídali se mi, že ještě nespali,“ usmál se.

Sobotním slavnostním otevřením Českého domu vyvrcholily nesportovní aktivity národního týmu před tím, než se v neděli od 14.30 českého času (v Číně je o šest hodin více) pustí do životního duelu proti obhájcům zlata z USA.

A toto rozptýlení uvítali. „Myslím, že je to strašně dobře, poslední dny byly neustále na trase hotel, autobus, hala. Je bezva vidět se s fanoušky a známými, určitě příjemná věc,“ líčil nymburský křídelník Bohačík.

Na čepované pivo nedošlo, družina kouče Ronena Ginzburga přece jen rychle odjela na předzápasový večerní trénink. „Ale byli jsme tu před dvěma dny a měli výborné jídlo. Ne že by nás překvapilo, rovnou nadchlo! Úžasná česká kuchyně, já měl na doporučení majitele svíčkovou s knedlíkem a ač takovým jídlům obvykle neholduju, byla skvělá,“ říkal nadšeně Bohačík. „Možná proto, že jsem něco podobného delší dobu nejedl.“

I to je důkazem, že basketbal v Česku aktuálně táhne „Určitě to nebývalo zvykem, zájem je teď mnohonásobně vyšší,“ souhlasí Bohačík. „Je fakt, že jsem byl trochu překvapený, když jsem slyšel, že na mistrovství světa přemýšlí o Českém domě; myslel jsem, že se to dělá pouze na olympiádách. Ale proč ne? Zájem tu evidentně je.“

On sám má v Číně manželku, jiné kontingenty jsou mnohem početnější. Všichni se těší, až zasednou do sedaček arény Oriental Sports Center. A když se na hřišti zadaří - ať už proti USA, nebo v úterý s Japonskem či ve čtvrtek s Tureckem - je jasné, kam se vydat na případnou oslavu.