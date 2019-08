Vyvolení pro Čínu. Basketbalisté už znají kádr, vypadli Puršl a Krejčí

Nebylo to vůbec snadné, naopak. „Upřímně, Nenovi nezávidím,“ použil asistent kouče Petr Czudek přezdívku hlavního trenéra Ronena Ginzburga. Mluvili o chvíli, kdy dvěma ze čtrnácti přítomných museli ohlásit smutnou zprávu: Na mistrovství světa se do kádru nevejdete.

Vyřazenými jsou nakonec devatenáctiletý rozehrávač Vít Krejčí (Zaragoza) a pivot Šimon Puršl (Svitavy).

„Bylo to těžké. Oba kluci jsou dobří hráči. U Víta to bylo ještě těžší, nakonec rozhodly zkušenosti,“ vysvětlil Ginzburg, proč upřednostnil Tomáše Vyorala.

V neděli Češi začnou proti USA - co dodat? V úterý je čeká Japonsko s patrně nejsilnější basketbalovou generací země a devítkou letošního draftu Ruiem Hačimurou. A ve čtvrtek pak na závěr skupiny E Turecko, které směle vyhlašuje, že cílí rovnou na triumf ve skupině.



Dva nejlepší projdou do další skupiny o čtvrtfinále, dva spadnou do fáze o 17. až 32. místo. Ale pozor, i tam jde o dost, bude se zápolit o olympijskou kvalifikaci, stačit na ni může 23. místo. Tak jako tak čekají těžké váhy, Češi se „spárují“ s lepším či horším duem ze skupiny F, již tvoří Řecko, Brazílie, Nový Zéland a Černá Hora.

Mise Čína už běží naplno!

Česká nominace pro MS v Číně

Tomáš Satoranský rozehrávač, Chicago, 27 let

Jediný Čech v NBA, největší hvězda, tahoun týmu po všech stránkách. Devět příprav ukázalo očekávané: když je na hřišti, jsou Češi silnější - hodně bude záležet na tom, kolik minut bude schopný na MS odehrát. Výrazně se zlepšil ve střelbě z větší dálky.

Ondřej Balvín pivot, Bilbao, 26 let

Největší čahoun, 217 centimetrů, nabízí velké možnosti. Tak jako Satoranský zvolil španělskou cestu, pořád hledí k NBA. Pokud by ve skupině obstál v konkurenci USA či Turecka, může se svému basketbalovému snu přiblížit.

Vojtěch Hruban křídlo, Nymburk, 30 let

Zlepšil se i těsně před třicítkou. V šatně platí za „hláškaře“, to on pomohl s výběrem oficiálního dress codu české reprezentace: originálních obleků spojených s bílými teniskami. Zatím pořád čeká na první zahraniční angažmá v kariéře.

Jaromír Bohačík křídlo, Nymburk, 27 let

Po losu šibalsky pronesl: „Kdo by to byl řekl, že si Jarda Bohačík z Markvartovic zahraje proti Spojeným státům americkým.“ A navíc nejspíš v základu! Platí za jeden ze symbolů toho, že Nymburk už sází na domácí tahouny.

Patrik Auda pivot, Boulazac, 30 let

Další levák a trochu nečekaný člen základní pětky. Po slibných letech na americké univerzitě zkusil ledaco: přes Polsko, Španělsko a Itálii se v létě rozhodl pro Francii... Při absenci Jana Veselého je jeho 206 cm důležitá cifra.

Pavel Pumprla křídlo, Nymburk, 33 let

Kapitán, výborný obranář. Před odletem do Asie si poranil kotník, do generálky proti Litvě už zasáhl, v Číně trénuje normálně. „Jedu podle plánu,“ těší ho, že nepřijde o historickou premiéru Česka mezi elitou. Vášnivý čtenář knih nejen o basketbalu.

Lukáš Palyza křídlo, Olomoucko, 29 let

To, že se prokousal do finální dvanáctky pro Čínu, může vypadat jako docela velké překvapení. Z polských Gliwic loni zamířil na Hanou, v interní přetlačované se udržel do poslední chvíl - a uspěl. Ale pokud vydrží všichni zdraví, nedá se čekat, že by měl odehrát větší množství minut.

Blake Schilb křídlo, Châlons-Reims, 35 let

Rodák z Illinois nedostal český pas jen tak, při působení v Nymburce si našel českou ženu, vychovávají spolu čtyři děti. Jeho americké sebevědomí při střelbě se tuze hodí. Otázkou je, jak bude stíhat při zápasech nahoru-dolů.

Martin Kříž pivot, Nymburk, 26 let

To je příběh: v květnu mu rupla achilovka, ale on si vsugeroval, že o životní akci v Číně prostě nepřijde, poslední tři měsíce dřel... A vychází to tak, až se chce neustále klepat na dřevo. Mistrovství stihnul! Velmi platný v defenzivních činnostech.

Martin Peterka pivot, Nymburk, 24 let

Nymburská parta je letos hodně silná. I se svými 205 centimetry umí přispět také trojkami. V civilu milovník sci-fi a fantasy s netradičním koníčkem, rád střílí z luku. Zajímavost: jmenuje se stejně jako tiskový mluvčí svazu.

Jakub Šiřina rozehrávač, Opava, 31 let

Další zástupce české soutěže. V reprezentaci je dlouho první volbou za Satoranského, což je důležitá role: právě na tom, jak Šiřina (ne)zvládne dirigovat tým při odpočinku ústřední české hvězdy, totiž bude hodně záležet.



Tomáš Vyoral rozehrávač, Pardubice, 26 let

Prověřenější varianta než mladíček Vít Krejčí, to rozhodlo. Také Vyoral byl ještě nedávno součástí neporazitelné nymburské party, teď přestoupil do Pardubic. A vrátí se tam jako účastník světového šampionátu. „Taková šance přijde jednou za život.“