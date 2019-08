Satoranský o bitvě s USA: Nesmí nás zdeptat. Kdo se vzdá, toho zničí

Jakožto nadšenec do všeho basketbalového zaregistroval v amerických médiích zprávu, která by ještě před pár měsíci absolutně šokovala: „Četl jsem, že za největšího favorita označili Srbsko. Vypadá to, že k mistrovství světa v USA všichni přistupují tak, že výhru na turnaji rozhodně nemají jasnou.“

Pro Česko to nezní jako dobrá zpráva. Výběr slavného kouče Gregga Popoviche přišel snad od dva tucty omluvených hvězd. S kádrem z hráčů NBA prohrál poprvé od roku 2006, byť to v Austrálii pořád byla jen příprava.

I kvůli této facce se zdá být nepravděpodobné, že by Američané kohokoli podcenili.

„Nevím, jak nás respektují,“ dumá Satoranský. „Austrálie má přece jen hodně významných hráčů v NBA, hráli proti nim velmi dobře už na olympiádě, kde měly USA mnohem silnější tým. Uvidíme, jak k nám přistoupí. Ale určitě přijdou krizové momenty. Tam musíme být odolní.“

Snadno se to řekne, hůře učiní. I se stávající soupiskou jsou Američané proti Česku, které zažije na MS historickou premiéru, superfavoritem z těžko popsatelné kategorie.

Může to bolet. A hodně.

„Je důležité se připravit a apelovat na to, že když Američané budou mít určitě pasáže, kdy budou dominovat nebo nám třeba seberou míč víckrát za sebou, což se soupeřům proti nim prostě stává, tak to nesmíme vzdávat. Je třeba bojovat o každou pozici,“ říká letní posila Chicago Bulls. „Je to důležité si to i užít, ale zároveň nepolevovat v nasazení a v bojovnosti. Když vidí, že se soupeř vzdá, dávají mu koš za košem a zničí ho.“

Mentální síla bude snad ještě důležitější než ta fyzická. „Asi tak. Nesmíme se nechat zdeptat,“ souhlasí české eso. „I kdyby se zápas nevyvíjel dobře, musíme se z toho otřepat a připravit se dobře na Japonsko,“ vyhlíží druhý a co do postupových počtů ještě důležitější duel.

Utkání, které v Šanghaji startuje v neděli od 14.30 českého času, vtáhne tým kouče Ronena Ginzburga do centrifugy všeobecného zájmu. Na Američany jsou zvědaví všichni.

„Až to vypukne, teprve uvidíme, jaké je to šílenství,“ čeká Satoranský. „Z toho důvodu jsem třeba rád, že nebydlí s námi na hotelu, protože by kolem něj určitě pořád byla spousta fanoušků.“

Ale i bez nadšených lovců selfie a autogramů lze vycítit, jak se basketbalová horečka stupňuje. I pro Satoranského.

Tomáš Satoranský se na letišti v Šanghaji podepisuje čínskému fandovi.

„Jsem poprvé na mistrovství světa, hrajeme proti Americe,“ odpovídá na dotaz, zda půjde o největší duel jeho kariéry. „Radši bych řekl, že to je turnaj kariéry. Zatím. Uvidíme, co si řekneme po konci,“ usměje se.

Je jasné, že české výsledky budou záviset právě na něm.

„Zodpovědnost se snažím necítit, ale všichni víme, jakou mám v tomto týmu roli,“ uvědomuje si. „Snažím se ho vést, ale nechci o tom moc přemýšlet, to mi nikdy nedělalo dobře. Nervózní budu určitě. A jsem za to rád! Protože to znamená, že jsem na zápasy připravený. Už se těším, až se v neděli ráno probudím.“

A spolu s ním opravdu velká spousta lidí. Fanoušci v Česku kvůli premiéře mezi světovou elitou - a basketbaloví nadšenci po celém světě kvůli tomu, aby zjistili, v jaké kondici se nachází americký obr.

Při vší úctě: naplno to prověří až jiní. „Když jsem si volal s bývalými spoluhráči z Wizards a fyzioterapeuty, přáli mi hodně štěstí. Ale neviděli to tak, že bychom se s Američany měli dlouho drželi,“ popisuje Satoranský.

Ano, teoreticky se mýlit mohou. Ale daleko praktičtější je se připravovat na to, že Češi minimálně v některých pasážích budou čelit hrozně krutého basketbalového masakru.