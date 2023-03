Na moji poslední Evropu mi los přál, těší se kapitánka basketbalistek

„Letos mi ten los přijde jako asi nejlepší, co jsme kdy měly. Na mojí poslední Evropu mi přál,“ uvedla Březinová v tiskové zprávě České basketbalové federace. Soupeřky se dozvěděla těsně před zápasem v polské lize, v kterém pomohla 11 body k výhře Vratislavi v Bydhošti 92:52.

„Samozřejmě, že na šampionát nejede slabý tým. Já jsem si po postupu přála Belgii, Itálii a Maďarsko. To padlo ve chvíli, kdy si nás vybral Izrael. Myslím, že určitá šance na postup je. Bude to ale dlouhá cesta,“ podotkla Březinová.

Hned volba z prvního koše jí udělala radost. „Trochu jsem si přála Belgii. To se mi splnilo. Rozhodně jsem nechtěla potřetí za sebou Francii. Z té už jsem byla trochu unavená,“ prohlásila Březinová, která Francouzkám čelila při své premiéře na ME v roce 2019 v Rize i předloni ve Štrasburku.

Češky skončily poslední v základní skupině ME třikrát za sebou a současný omlazený tým chce neúspěšnou sérii přerušit. „Uvidíme, co se stane v létě a jak si to sedne. Základní cíl je postoupit ze skupiny, což se poslední tři Evropy nepovedlo. V téhle skupině na tom můžeme stavět,“ konstatovala Březinová.

Byla by ráda, kdyby o postupu bylo rozhodnuto už před závěrečným duelem ve skupině s Izraelem. „Proti domácímu publiku to bude hodně těžké. Doufám, že ten poslední zápas nebude rozhodovat a že se nám podaří si postup zajistit už v prvních dvou zápasech,“ řekla Březinová.

Věří si na Italky. „Nemají někoho jako Julču, kterou máme my pod košem. Pamatuju si, když jsme proti nim hrály kvalifikaci, tak tam zahrála skvělý zápas,“ jmenovala pivotku Julii Reisingerovou ze Salamanky, která v únorových zápasech na závěr kvalifikace v Praze proti Irsku a Nizozemsku ze zdravotních důvodů chyběla.