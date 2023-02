Z novicky roste opora. Basketbalistka Hamzová symbolizuje proměnu reprezentace

„Ze začátku pro mě bylo těžké se s tím vyrovnat, ale teď už jsem sama za sebe a lidi už mě přestávají srovnávat,“ všímá si 21letá Hamzová.

V budoucnu by ráda vyzkoušela zahraniční angažmá a výrazně se prosadila i s reprezentací. Zatím působí v brněnských Žabinách a její sportovní kariéra se prolíná se studiem. „Myslím, že se posouvám postupně. Můj život se netočí jen kolem basketu, takže až školu dokončím, další kroky budou následovat,“ ujišťuje.

Příští popostrčení v basketbalovém rozvoji může očekávat právě na EuroBasketu, který uspořádají Slovinsko a Izrael. „Ukázaly jsme, že na Evropu patříme,“ radovala se Hamzová po nedělní výhře nad Nizozemskem, díky níž Češky postup stvrdily.

„V kvalifikaci jsme se srovnávaly s dobrými týmy, ale na Evropě budou soupeřky zase na jiném levelu. Z hlediska zkušeností nás to může jen posunout.“

Je jednou ze tváří proměny, kterou národní družstvo v posledních letech prochází. Po konci někdejších opor Kateřiny Elhotové či Romany Hejdové patří k hráčkám, které přejímají největší díl zodpovědnosti, v kvalifikačních duelech s Irskem a Nizozemskem na palubovce strávila pokaždé přes 21 minut. A jelikož už startovala na předloňském ME, v pouhých 21 letech spadá mezi relativně ostřílené reprezentantky.

Nicméně si dobře uvědomuje, že aby Češky na vrcholu sezony nezopakovaly trudnou bilanci tří proher a žádného vítězství, se kterou se vracely domů v roce 2021, budou potřebovat kvalitnější výkony než v kvalifikaci.

Eliška Hamzová najíždí do nizozemského koše.

„Postoupily jsme, ale hned musím přemýšlet, jak na šampionátu obstát, protože když sleduju další zápasy, tak jsou to velmi kvalitní utkání,“ uvědomuje si trenérka žen Romana Ptáčková.

Dřív vedla hlavně české mládežnické výběry, a tak i její loňský příchod k seniorskému týmu symbolizuje nové časy. Na sraz v minulém týdnu povolala mnoho mladých hráček, všechny navíc vyslala i do ostrého klání. „Nejde jen mluvit o tom, že se tým omladí, holkám se musí šance dát.“

Sestavě ordinuje běhavé a dynamické pojetí, které odpovídá nátuře svěřenkyň. „Hrajeme víc protiútoků, je to agresivnější basket, ve kterém chodíme víc do zisků, ale i risků,“ shrnuje pivotka Renáta Březinová, ve 33 letech nejzkušenější členka družstva.

Z této pozice se snaží novým spoluhráčkám předávat poznatky, i když se někdy dostává do výměny názorů. „Holky jsou jiné, než jsme bývaly my. My jsme sklopily hlavu a poslouchaly. Teď vám někdo občas odpoví... Ale doufám, že se chtějí učit a chápou, že je to pro jejich dobro.“

Díky mixu prověřené jistoty a dravého mládí Češky smějí doufat, že se jim vydaří nejen letošní EuroBasket, ale hlavně nadcházející šampionáty. A třeba si splní i sen v podobě účasti na olympijských hrách v roce 2028.