Postup jako splněný úkol. Teď čekají hradeckou trenérku Ptáčkovou další

„Jen jsem přehodila výhybku a jedeme dál,“ říká o návratu od reprezentace k týmu, který v posledních letech několikrát dovedla k ligovým medailím včetně těch stříbrných. Naposledy před rokem, kdy hradecké Lvice skončily třetí.

Měla jste nějaký čas vychutnat si úspěch, který zdaleka nebyl tak samozřejmý, za jaký ho někteří považovali?

Nemám to tak, že bych si ho nějak užívala. Dobrý pocit ano, ale spíše z toho, že je to splněný úkol, který nám přinesl velkou zodpovědnost. Zároveň to ale beru tak, že jsou před námi další.

Derby mezi Hradcem a Trutnovem ● Zápas předposledního kola základní části Ženské basketbalové ligy, v sobotu v 19.10 v Hradci Králové v hale Sokola. ● Půjde o tradiční derby dvou rivalských družstev z kraje, v dosavadních mělo v posledních letech výrazně navrch to hradecké. ● Také v této sezoně na tom jsou hradecké Lvice, které v ligové soutěži obhajují bronzové medaile, mnohem lépe, i když se jim nedaří tolik jako v minulých. ● Do sobotního zápasu půjdou jako šestý tým tabulky s bilancí osmi výher a osmi porážek, zbývá jim sehrát poslední dvě utkání základní části. ● Basketbalistkám Trutnova nyní v ŽBL patří předposlední, devátá příčka s bilancí dvou výher a dvanácti porážek. ● Vedení trutnovského klubu během sezony, v níž se týmu moc nedařilo, přivedlo několik nových vesměs zahraničních hráček. Poslední z nich je šestadvacetiletá americká rozehrávačka Raven Northcross-Bakerová, která do Trutnova dorazila na konci ledna.

Jak těžké bylo právě tento, vlastně váš první úkol v této roli, splnit?

Pro mě to bylo od počátku těžší v tom, že jsem k týmu přišla do rozjeté kvalifikace, z níž za sebou měl už třetinu. Daným úkolem bylo vzhledem k situaci tým na jedné straně omladit a na druhé se pokusit i při této jeho přestavbě ho na šampionát dostat. Takže šlo o to poměrně rychle složit nový a dát ho v daných podmínkách dohromady s perspektivou do dalších let.

Jaké byly výchozí podmínky, za nichž se skládalo družstvo pro kvalifikaci?

Šlo o omlazení v době, kdy český ženský basketbal nemá příliš hráček ve špičkových evropských klubech. Velkou výjimkou je jen Reisingerová, která působí ve Španělsku a hraje Euroligu. Holešínská hraje také španělskou ligu, ale bez evropských pohárů, Voráčková s Vyoralovou mají nějaké minuty v Eurolize za USK, ostatním hráčkám ale zkušenosti s evropským basketbalem chybějí. Přesto se povedlo postoupit a beru to i jako velký bonus pro celý tým. Vždyť máme třeba na rozehrávce hráčky, kterým je lehce přes dvacet, první šanci v reprezentaci dostaly sedmnáctiletá Paurová a jen o rok starší Čechová, šampionát pro ně tak bude obrovskou zkušeností.

Vy už zkušeností s reprezentacemi máte více než dost, ale s těmi mládežnickými. V čem to bylo jiné u dospělé?

Hlavně v čase na společnou přípravu. U těch mládežnických jsme na to před šampionátem měli i dva měsíce, kdy jsme měli čas se sehrát. Kdežto tady před reprezentačním blokem v kompletním složení i s hráčkami z Evropy to třeba byly jen dva tři dny.

Přesto se vám podařilo postoupit. Jak náročné třeba i časově bude zvládnout přípravu a poté vlastní evropský šampionát?

Náročné to bude, ale ono by to bylo hodně podobné i v případě, kdyby se to nepovedlo. Měli jsme připravené oba scénáře, protože jsme nebyli v lehké situaci a nebylo zdaleka jasné, že postoupíme. Kdyby se to opravdu nepovedlo, stejně by na přípravu i na zápasy došlo, reprezentace musí jet dál. Protože však půjde o přípravu na šampionát, bude to mnohem větší motivace.

Teď vás ale čeká závěr ligové sezony, v níž obhajujete bronzové medaile. Jak vysoko pro vás visí v situaci, kdy jste před závěrem základní části uprostřed tabulky poměrně daleko za nejvyššími příčkami?

Bohužel nás letos provázejí velké zdravotní komplikace u hráček, což navíc následovalo poté, co z loňského družstva některé po loňském ligovém ročníku odešly. Neprožíváme lehkou sezonu, řada opor nehraje, často do hry zbývají hráčky, které nemají tolik zkušeností.

Váš odhad pro závěr letošní ligy?

Do play off půjdeme asi ze šestého místa. Nebudeme v něm favoritkami, takže se pokusíme o překvapení. Zda se podaří, bude záležet na tom, jaký budeme mít k dispozici kádr. Chceme pochopitelně dopadnout co nejlépe. Navíc chceme uspět ve Federálním poháru. Máme ho doma, rády bychom našim fanouškům dopřály úspěch.

A sobotní derby s Trutnovem, který je v tabulce daleko za vámi?

To sice je, ale zatímco nám hráčky kvůli zraněním stále spíše ubývají, Trutnov se na závěr sezony posílil - musíme si dát pozor. I když je dole, jdeme na zápasu s velkou pokorou.