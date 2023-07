Svítí a je skleněné. Budoucnost hřišť v hale Realu okusí i české juniorky

Svěřenkyně trenéra Viktora Pruši otestovaly hřiště při čtvrtečním tréninku. „Je to úplná premiéra, nikdo na tom ještě nehrál. Je to trochu zvláštní, ale zvykneme si. Něco vám svítí pod nohama, ale zase koše jsou dobré, prostě uvidíme. Je to velký rozdíl, když vezmu ty haly, ve kterých jsme hrály doteď, a najednou euroligová hala,“ uvedla rozehrávačka Mariana Přibylová na webu České basketbalové federace.

V pátečním čtvrtfinále se český tým utká od 15:30 s obhájkyněmi titulu basketbalistkami USA, které v osmifinále smetly Argentinu 112:36. Ve skupině Američankám vzdorovalo nejvíce Mali (66:85), s Německem (100:46) i Tchaj-wanem (112:49) si poradily snadno.

„Máme trochu výhodu, že máme k dispozici tři zápasy, které tady hrály na turnaji před šampionátem proti Austrálii, se kterou dokonce prohrály, se Španělskem a s Kanadou. Viděli jsme je tedy v zápasech proti týmům, které je dokážou dostat pod nějaký tlak a musí reagovat trochu jinak než v utkání, které končí o 70 bodů,“ řekl asistent trenéra Michal Martišek.

„Rozhodně to není zápas, který jdeme jen odehrát, že jsme splnili cíl. Začíná se od nuly a všichni musíme věřit, že je to možné. Nestává se to každý den, ale proč by se to nemohlo povést zítra?“ dodal.

Předzápasová reportáž z haly Realu Madrid:

Mladé české basketbalistky si zahrají proti USA poprvé. „Osobně budu hrát radši proti Američankám než nějakému evropskému týmu. Moc se na to všechny těšíme a věříme si. Američanky jsou vyspělé, jsou skvělé basketbalově, ale my hrajeme svou rychlou hru a věříme, že to bude dobré. Pocit, že můžeme jen překvapit, je určitě lepší než být jasný favorit a případně zklamat. Jsme na tom dobře a věřím nám,“ prohlásila Přibylová.

Předloni v Debrecínu juniorky pod vedením nynější trenérky seniorské reprezentace Romany Ptáčkové rovněž hrály čtvrtfinále a nakonec šestým místem dosáhly nejlepšího výsledku od zisku titulu v roce 2001 v Brně.

Představení skleněného hřiště: