Bez jediné trojky. Juniorky na MS střelecky selhaly, zahrají si o sedmé místo

Reprezentantkám se proti Japonsku nevydařil úvod zápasu a první čtvrtinu prohrály 9:26. Pak se sice hra vyrovnala, manko už ale Češky smazat nedokázaly. Týmu se vůbec nedařila střelba z dálky, košem neskončil ani jeden z 12 pokusů za tři body.

„Včera (ve čtvrtfinále s USA) i dnes jsme dostali poučení, že tlak a obrana je úplně jinde než na jakýchkoliv evropských šampionátech, a to nám dělá problém. Než se na to adaptujeme, tak zápas ztratíme,“ citoval svazový web asistenta trenéra Michala Martiška. „Je na čem stavět. Opticky to vypadalo jinak, ale tři čtvrtiny to byl vyrovnaný zápas. Součet posledních tří čtvrtin jsme vyhráli o bod, ale na to se nehraje. Zápas se hraje na čtyřicet minut,“ konstatoval.

Nejlepší hráčkou zápasu byla Dominika Paurová, která ovládla střeleckou statistiku s 20 body a přidala i 14 doskoků. Double double si připsala i Luisa Vydrová za 13 bodů i doskoků. Další spoluhráčky se ve střelbě na dvouciferný výsledek nedostaly. V týmu Japonska měla nejpřesnější mušku Honoka Moriokaová s 15 body.

Češky porážkou přišly o šanci minimálně zopakovat výsledek svých předchůdkyň, které předloni v Debrecínu skončily pod vedením nynější trenérky seniorské reprezentace Romany Ptáčkové šesté a dosáhly nejlepšího výsledku od zisku titulu v roce 2001 v Brně.