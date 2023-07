Čtvrtfinále by bylo moc pěkné, říká trenér Pruša před MS basketbalistek do 19 let

„Tým je obrovsky talentovaný. Jsou v něm hráčky, které mají opravdu velkou perspektivu, a náš cíl je, aby každá z nich dala kolektivu co nejvíc ze svého potenciálu,“ nastínil osmatřicetiletý kouč Pruša, jinak trenér brněnských Žabin.

Češky se na světovém šampionátu v základní skupině ve městě Alcalá de Henares, zhruba třicet kilometrů od Madridu, postupně utkají s Egyptem (sobota 16.15), Kanadou (neděle 14.15) a Čínou (úterý 12.45 hodin).

Povězte, na co váš tým ve Španělsku má?

Já neustále opakuji, že se snažím hráčky udržet dál od nějakých výsledkových cílů. Aby nebyly pod zbytečným tlakem, to pak limituje jejich skutečné schopnosti. Máme kvalitní tým a musíme se soustředit hlavně na sebe. Ale samozřejmě, čtvrtfinále je určitý barometr úspěchu. Pokud budeme mezi nejlepšími osmi, přesuneme se také do WiZink Areny, sídla slavného Realu Madrid. To by bylo moc pěkné. Ale nechci na nikoho vytvářet zbytečný tlak. Holky si účast na mistrovství světa vysloužily skvělými výkony na loňském šampionátu osmnáctek a tenhle turnaj by je měl basketbalově zase posunout o něco dál.

Ukázala vám příprava na šampionát, že by se to mohlo povést?

Odehráli jsme hromadu těžkých zápasů. Hráli jsme v Japonsku, byli jsme na výborně obsazeném turnaji ve Španělsku, kde jsme se utkali s domácím výběrem, Litvou a Čínou. Tým ukázal hodně charakteru. V řadě utkání jsme byli výsledkově dole, měli i dvoucifernou ztrátu, ale byli jsme se schopní vrátit zpátky, někdy skóre i otočit. Charakter a vnitřní síla tohoto týmu jsou velké. Na čem musíme pracovat, je nevyrovnanost výkonů. Občas je to nahoru dolů, střídáme výborné momenty s hluchými místy. Doufám, že se to každým zápasem bude posouvat.

Emma Čechová

V kádru jsou i hráčky, které už nakoukly do týmu dospělých na nedávném mistrovství Evropy. Budou Emma Čechová či Dominika Paurová hlavními tahouny týmu?

Pro ně to byly zkušenosti k nezaplacení a nabyté sebevědomí mohou určitě napumpovat i do tohoto výběru. Určitě by měly být z pohledu svých rolí vůdčími osobnostmi a to, čím si už prošly, je pro ně obrovská výhoda. Ale zdůrazňuji, že my stále sázíme především na vysoce kolektivní pojetí. Každá z hráček má svoji roli, kterou plní pro tým. Jak se to povede v konkrétních zápasech na šampionátu, to se uvidí.

Dá se srovnat současný tým s tím, který jste loni na mistrovství Evropy do 18 let v Řecku dotáhl k šesté příčce?

Základ je dost stejný. Vyměnily se tři hráčky, které byly loni na osmnáctkách, naopak se připojily další, které v přípravě ukázaly takovou formu, že se mezi dvanáct jmen vešly. Myslím, že na hráčkách je vidět větší vyzrálost než minulý rok, řada z nich měla důležité minuty v české ženské lize a je to na nich vidět.

Po losu základních skupin jste byl spokojený s tím, že narazíte na tři zcela odlišné soupeře – Egypt, Kanadu a Čínu. To stále platí?

Ta pestrost se mi stále líbí. Je to výrazně odlišné od toho, s kým se můžeme potkat v rámci Evropy. Ale také pořád tvrdím, i když si někteří klepou na hlavu, že výsledky nejsou tolik důležité. Naopak ty nabyté zkušenosti ze špičkového basketbalu ano. Čeká nás vysoká kvalita, na mistrovství světa slabého soupeře nepotkáte. Každý tým je top na svém kontinentu.

Basketbalistky Žabin Brno a jejich trenér Viktor Pruša

Pojďme tedy postupně. Prvním soupeřem bude hned v sobotu Egypt.

Tam vidíme potenciální šanci na výhru asi nejvyšší. Ale bavíme se zároveň o vicemistrovi Afriky. Podle informací půjde o hodně silový tým, urputný, čeká nás tvrdší styl basketbalu. Ale i na to jsme se v přípravě zaměřili a doufám, že zápasy s Irskem či Holandskem nás dobře připravily.

Co Čína, další rival?

S ní máme nedávnou zkušenost z turnaje ve Španělsku. Porazili jsme je jen o tři body, přestože jsme v zápase měli až třiadvacetibodové vedení. Náskok jsme ztratili, Čína byla schopná se do utkání vrátit. Naším úkolem tak bylo zanalyzovat, z jakého důvodu se to stalo a jak se tomu na šampionátu vyvarovat. Nicméně pozor, je to mistr Asie, který ve finále porazil Japonsko. Máme určitě na to je porazit, ale bude to o detailech.

Na závěr skupiny vás čeká Kanada, na kterou Češky narazily i na posledním světovém šampionátu před dvěma lety v Maďarsku.

Určitě je to favorit skupiny. Sledujeme ji intenzivně, před mistrovstvím odehrála turnaj v dějišti šampionátu se Španělskem, Austrálií a USA. Je to obrovsky vyspělý tým ve hře jedna na jednu, fyzicky vyspělý. Aktuální výběr sice není dlouho pospolu, ale ve finále America Cupu trápil tým USA, až v koncovce prohrál o pět bodů. To samo o sobě je vizitka, která budí respekt. Ale my chceme jít krok po kroku, každá výhra se počítá.

Česká basketbalistka Dominika Paurová během utkání mistrovství Evropy do osmnácti let proti Polsku.

Do osmifinále postoupí všechny čtyři celky. Půjdete poté křížem na skupinu C s Japonskem, Litvou, Itálií a Brazílií. Budete i trošku spekulovat?

Určitě nekalkulujeme. Pokud se budeme bavit v teoretické rovině, nejschůdněji vypadá, i podle přípravných utkání, Brazílie. To by znamenalo skupinu vyhrát, o což se pokusíme. Pokud se to nepovede, vybírat si z dalších tří soupeřů je prašť jako uhoď. Se všemi máme zkušenost. Litva nás vyřadila minulý rok ve smolném čtvrtfinále na Krétě. Teď jsme jim to oplatili na turnaji ve Španělsku, ale to nic neznamená. Na turnaji v Japonsku jsme pro změnu poznali intenzitu jejich hry. Je to něco neskutečného, zase úplně jiný styl. A s Itálií jsme se před rokem na Krétě utkali o konečné páté místo. I tady by nás čekal hodně pohyblivý basketbal. Už si opravdu nejde vybírat. Základní je, abychom se soustředili sami na sebe. A po osmifinále se uvidí.

Ještě jedna specialita vás může ve Španělsku potkat. Vyřazovací zápasy se mají premiérově hrát na skleněném hřišti s led panely. Dá se na něco takového připravit?

Nic takového nasimulovat nelze. My jsme se třeba v přípravě snažili hrát se stejnými míči, jaké budou na mistrovství světa. Ale ani to se nám vždy nepovedlo. Skleněné hřiště by nás čekalo až v případném čtvrtfinále v Madridu. Beru to tak, že by to pro naše hráčky byla další super zkušenost.