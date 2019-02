Třináct let bez porážky. Nymburk usiluje o další pohárový triumf

Nymburk v poháru neprohrál od roku 2006, kdy v semifinále nestačil na Prostějov, který se transformoval v Olomoucko. Od té doby vyhrál všech 41 zápasů. V sezonách 2014/15 a 2015/16 se soutěže neúčastnil.

Celkem pohár vyhrál už dvanáctkrát a také letos má triumf v soutěži jako jeden ze svých cílů. Jeho splnění je o to důležitější, že ve středu vypadl už v základní skupině Ligy mistrů.

„Sezona v evropském poháru se nám nepovedla a teď jdeme za obhajobou vítězství v Českém poháru. Pro náš tým je to jeden z hlavních cílů sezony a s tím do turnaje jdeme. Bereme všechno nebo nic,“ řekl pivot Martin Kříž, nejužitečnější hráč minulého Final Four.

Olomoucko sice v lednu v Nymburku prohrálo ligový zápas o 20 bodů, ale v poháru věří, že favorita překvapí.

„Nymburk je nejtěžší možný soupeř. Ve vzájemných ligových zápasech jsme měli dobré pasáže a neudělali jsme ostudu. Věřím, že opět odvedeme dobrou práci. Nymburk je favorit, pohárová soutěž je však specifická. Pokusíme se soupeře zaskočit,“ řekl trenér Predrag Benáček.

„Alespoň jednou za sezonu by Nymburk prohrát měl. A kdyby se nám ho povedlo zaskočit v tomhle semifinále, bylo by to jen dobře. Půjdeme si pro to,“ dodal křídelní hráč František Váňa.

Druhé semifinále nemá favorita, i když Děčín obě ligová utkání s Opavou v sezoně vyhrál. Doma 100:79 a venku 77:61. Opava se ale trápila s náročným programem v kombinaci s Ligou mistrů a zraněními. Nyní už by měla být na souboj lépe připravená, což dokázala i triumfem nad Bonnem v Lize mistrů. Děčín by se rád po dvouleté pauze vrátil do finále, Opava v něm byla předloni a na kontě má i pět celkových triumfů.

„Opavu nemůžeme nikdy podcenit. Je to mentálně velice silný tým a hlavně netuším, v jaké sestavě na turnaji bude. Jako nejslabšího soupeře bych ji neoznačoval, ačkoli Nymburk je jasný favorit a Olomoucko je teď na vítězné vlně,“ řekl děčínský křídelník Filip Kroutil.

Děčínský basketbalista Filip Kroutil (vpravo) obešel Eduarda Kotáska ze Svitav.

Slezanům zřejmě budou chybět dvě důležité postavy Martin Gniadek a Radim Klečka. „U nás se to v poslední době těžko odhaduje. Hrajeme teď v rotaci nějakých sedmi lidí a na každém tréninku nebo zápase se může stát komukoli cokoli. Ještě s tou naší smůlou. Uvidíme,“ řekl opavský Filip Zbránek.

Finálový turnaj se hraje v Novém Jičíně, kam se tak vrcholový basketbal vrací poprvé od roku 2011, kdy se místní úspěšný klub odhlásil z nejvyšší soutěže.

„Zápasy z Nového Jičína jsem jako žák sledoval jen v televizi. Vím, že se tam dřív hrálo na vysoké úrovni a lidi tam pořád chodí a budou chodit, zvlášť když se tam teď chystá Final Four. Očekávám hodně bouřlivou atmosféru,“ prohlásil Kroutil.