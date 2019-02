Naučili jsme se prohrávat, a to je chyba, mrzí opavského Kouřila

Ne moc, ale aspoň trochu si basketbalisté Opavy od příštího týdne oddechnou...

Úterní výhrou 73:71 nad Bonnem, který skončil po uzávěrce, uzavřeli účinkování v Lize mistrů. O víkendu je v Novém Jičíně čeká vrchol Českého poháru a poté se mohou soustředit už jen na Národní basketbalovou ligu.

„Máme toho za sebou hodně a zdaleka nám to nekončí, ale doufám, že se někdo ze zraněných brzy vrátí, aby nám pomohl,“ řekl Radovan Kouřil.

Do utkání s Ostravou jste šli s osmi hráči, a když se vám tři vyfaulovali, dohrávali jste v pěti. Už jste to zažil?

Nikdy se mi to nestalo. Kdyby se vyfauloval někdo další, museli bychom hrát ve čtyřech, což by byla rarita.

Je pro vás výhra v Ostravě povzbuzením po debaklech v Lize mistrů a porážkách v domácí soutěži?

Potřebovali jsme vyhrát, protože kromě Českého poháru s Hradcem Králové jsme v poslední době nic nevyhráli. Hodně se trápíme, takže doufám, že nás to nakopne a zase dokážeme něco vyhrát. Hlavně se musíme dát zdravotně do pořádku.

To je největší problém?

Momentálně ano.

S tím ale nic nenaděláte.

To ne, kluci musejí regenerovat. Dát se do kupy a nic neuspěchat. Pár hráčů se zkusilo vrátit, jenže jejich stav se zase zhoršil a jsou znovu mimo. Je potřeba dát se pořádně dohromady.

Liga mistrů pro vás skončila. Jste rádi, že už ji máte za sebou?

Na jednu stranu ano, protože se můžeme soustředit na domácí soutěž. Ale každý zápas v Lize mistrů jsme se snažili odehrát se ctí a užít si ho.

V Opavě jste byli zvyklí vítězit, ale teď jste spíše prohrávali. Jak to vnímáte?

To byl trošku problém té Champions League. Do těch zápasů jsme šli s tím, že nemáme moc šancí na výhru. A trošku nás doběhla i únava. V hlavě jsme neměli srovnané, že jsme lepší tým. Jako bychom se naučili prohrávat. A to byla ta největší chyba.

Na čísle čtyři úspěšná střela Radovana Kouřila z vlastní poloviny:

V národní lize jste po základní části sedmí. Je to velké zklamání?

Chtěli jsme být v první šestce, ale momentálně, vzhledem k naší formě, jsme rádi aspoň za to sedmé místo. V nadstavbě se rozhodně pokusíme dostat výš, abychom nemuseli hrát předkolo play off.

O víkendu vás čeká vrchol Českého poháru v Novém Jičíně. V sobotním semifinále se od 17.00 utkáte s Děčínem, jemuž jste nedávno v lize doma podlehli o 16 bodů.

V lize jsme od nich dostali doma i venku velkou nálož, ale pohár je nový zápas. Pokusíme se teď urvat alespoň nějaký úspěch. Dostali jsme Děčín a můžeme být rádi, že nemáme v semifinále Nymburk. Půjdeme vyhrát.

Pamatujete si, když Nový Jičín hrával na špici nejvyšší domácí soutěže?

Jako hodně malý kluk jsem se na jejich zápasy chodil dívat a fandit Novému Jičínu. Byla tam výborná atmosféra. Hrál jsem tam v první lize a měl tam i několik tréninků. Hodně se těším.