Derby jako exhibice. Dát stovku? Super. Dostat sto dvacet? Špatné

Souboj rivalů už nic nezměnil na tom, že Opava půjde do nadstavbové části ze sedmého místa a NH Ostrava z jedenáctého.

„V situaci, v jaké jsme, je pro nás každé vítězství vzpruha,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. Opavští bojují s velkou marodkou a vyrovnávali se se sérií porážek.

„Pro diváky bylo utkání atraktivní, takové all star game, ale my trenéři jsme trpěli,“ dodal Petr Czudek. „Byly tam jednoduché střely, o obranách se nedalo mluvit.“

Ostravský trenér Dušan Medvecký prohlásil, že to byl útočný festival. „To však asi nikdo v tom stavu, v jakém je Opava i my, že jsme rozbití, nečekal,“ řekl Medvecký, jemuž chyběl zraněný pivot Petr Bohačík.

„Je super, že dáme stovku, ale že dostaneme sto dvacet bodů, je špatně a doma zvlášť,“ podotkl ostravský pivot Lukáš Bažant.

Přitom Opavští byli v těžké pozici. V lize prohráli čtyřikrát za sebou. Schytali dva debakly v Lize mistrů. A hlavně mají obrovskou marodku.

„Opavští hráči jsou dlouho spolu, takže i když jim někteří kluci chybějí, furt mají kvalitu a dneska to ukázali,“ řekl Lukáš Bažant. „Hráli chytře, s přehledem, a přestože byli unavení, dávali si míč výborně z ruky. My jsme jim špatnými rotacemi umožnili útočný koncert.“

Ostravští zvýšili své naděje na obrat v úvodu třetí čtvrtiny, kdy snížili na 68:70. Jenže hosté jim dvěma trojkami v řadě znovu odskočili na osm bodů.

„Důležité bylo, že jsme trefili několik otevřených střel a znovu se dostali do bodového úniku,“ řekl opavský rozehrávač Radovan Kouřil.

„Když jsme se na hosty dotáhli, potrestali nás trojkou. Kouřil se Šířinou Opavské potáhli a vyhráli jim ten zápas,“ uvedl Medvecký.

228 bodů padlo v duelu basketbalistů Ostravy a Opavy, což je rekord této sezony.

Lukáš Bažant viděl hlavní problém v prvním poločase. „To jsem osobně cítil, že opavští kluci mají díry v obraně, že je na nich znát únava, ale my jsme se podřídili jejich tempu. Nedokázali jsme utáhnout šrouby v obraně. Přitom poločas jsme měli vyhrát o patnáct dvacet bodů. My jsme však Opavu nechali rozehrát a po přestávce jsme je už těžko zastavovali.“

Opavský rozehrávač Jakub Šiřina přiznal, že v závěru neměl síly, když hosté dohrávali jen s pěti hráči poté, co se vyfaulovali Zbránek, Švandrlík a Bujnoch. „Na lavičce už nebyl nikdo, kdo by šel střídat. Je to náročné, točit se v osmi hráčích, fyzicky i psychicky,“ řekl Šiřina.

„Ještě že to Kuba Šiřina na konci zvládl, protože se trápím s nějakou chřipkou a v závěru po třiceti sedmi minutách na hřišti jsem ztrácel dech,“ přiznal Radovan Kouřil.

Opavští své zápasy ve skupině prvních osmi celků začnou 13. února v Pardubicích. Ostravští budou s Kolínem, USK Praha a Hradcem Králové bojovat o dvě místa zaručující předkolo play off. A začnou už ve středu v Hradci Králové.