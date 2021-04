Alfou a omegou bude doskok, říká kouč pardubických basketbalistů

Podpořeni nejvyšší výhrou sezony v Brně 117:96 vstoupí pardubičtí basketbalisté ve středu od 18 hodin do duelu s Opavou na její palubovce. „Pokud budeme bojovat a plnit pokyny, které si řekneme, především na obranné polovině, můžeme pomýšlet na vítězství, které by před blížícím se play off posílilo naši sebedůvěru,“ uvedl kouč Beksy Adam Konvalinka.