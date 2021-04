Nymburk se v Praze znovu trápil, Schilba nezastavil, ale tentokrát vyhrál

Čtvrtfinalisté Ligy mistrů ztratili v zápase dvanáctibodový poločasový náskok a v poslední části pustili soupeře do vedení 74:72. Zvládli ale lépe koncovku, v níž osm z deseti posledních bodů dali Omar Prewitt a Stephen Zimmerman z trestných hodů.

„Pokaždé, když sem přijedeme na USK, je to boj,“ konstatoval nymburský trenér Oren Amiel, jehož tým porazil Pražany podruhé v sezoně a ještě ho čeká jeden vzájemný duel doma.

„Náš cíl byl limitovat útočný talent Nymburka a jejich doskok. To druhé se nám nedařilo a je to každý zápas stejné. Prohráli jsme o pět bodů, to není špatné, ale já nejsem spokojen. Každý zápas prohráváme na doskoku a to je personální motivace každého,“ řekl trenér USK Dino Repeša.

Schilb ovládl střeleckou statistiku zápasu, dvouciferným bodovým příspěvkem se do statistik zapsalo na obou stranách po pěti hráčích. Nejlepším nymburským střelcem byl Omar Prewitt s 15 body.

Kolín porazil Brno 90:69 a v souboji na dálku udržel druhé místo o skóre před Opavou, která po dvou porážkách zabrala a zdolala Pardubice 99:89. Středočechy táhli Devante Wallace, který dal 17 bodů včetně čtyř trojek, a Lee Skinner, autor 14 bodů a 10 doskoků. Lídrem Slezanů byl s 21 body a 10 doskoky Petr Bohačík, hostům k vítězství nepomohla ani dvojice dvacetibodových střelců Michal Svoboda (22), Kamil Švrdlík (20).

Ve skupině A2 Svitavy porazily vedoucí Ústí nad Labem 80:68 a posunuly se na druhé místo před Hradec Králové, který prohrál v Děčíně 74:100. Oba východočeské týmy ztrácejí na lídra jen jednu výhru a o konečném pořadí a dvojicích pro předkolo play off se rozhodne až v závěrečných sobotních zápasech. Do Ústí dorazí královéhradečtí Sokoli a Svitavy budou hostit Děčín, který má jen o výhru méně.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Nadstavba Skupina A1:

5. kolo: BK Opava - BK JIP Pardubice 99:89 (23:25, 57:47, 74:70)

Nejvíce bodů: P. Bohačík 21, Gniadek 19, Šiřina 16, Kouřil 11 - Michal Svoboda 22, Švrdlík 20, Dunans 13, Škranc 11, Potoček 10. USK Praha - ERA Basketball Nymburk 80:85 (20:21, 38:50, 58:64)

Nejvíce bodů: Schilb 16, Vyroubal 15, Štěrba 14, Mareš 12, Proleta 11 - Prewitt 15, Hruban 13, Dalton, Zimmerman a Palyza po 12. 10. kolo: Geosan Kolín - Basket Brno 90:69 (26:15, 49:44, 78:54)

Nejvíce bodů: Wallace 17, Skinner 14, Torreborre 13, Petráš 10 - Půlpán 14, Janev Georgijev 13, O. Husták 12. Skupina A2: 4. kolo: Dekstone Tuři Svitavy - Sluneta Ústí nad Labem 80:68 (21:23, 45:35, 62:56)

Nejvíce bodů: Marko 15, Pinkston a Slezák po 14, Johnson 13, M. Sehnal 12 - Pecka 18, Hanes 13, Fait 12, Haymond 11, Autrey 10. 7. kolo: Armex Děčín - Královští sokoli Hradec Králové 100:74 (21:14, 44:40, 72:64)

Nejvíce bodů: O. Šiška 21, Bradley 16, Pomikálek a Osaikhwuwuomwan po 11, Kroutil 10 - Halada 23, Lošonský 14, Sedmák 11, O. Peterka 10.