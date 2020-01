Kolín je překvapil. Ale zvládli jsme to, oddechli si v Pardubicích

„Předchozí tři zápasy, doma s Opavou a dvakrát ve Svitavách, jsme neodehráli tak, jak se chceme prezentovat. Navíc nám chybějí dva důležití hráči Viktor Půlpán a Ozren Pavlovič; proto jsem šťastný, že se nám nad Kolínem podařilo vyhrát,“ poznamenal Scalabroni.

Na domácí straně znovu vynikal Tomáš Vyoral, který si připsal oceňovaný double double za 21 bodů a 11 asistencí, a hodně se dařilo také Davidu Škrancovi, který posbíral dokonce 25 bodů.

„Byl to dobrý zápas, padalo hodně košů. Kolín nás trochu překvapil. Řekl bych, že od té doby, co jsme s nimi hráli poprvé, se ve všem zlepšili, v obraně i v útoku. Byl to těžký soupeř, ale zvládli jsme to, za což jsme samozřejmě rádi,“ uvedl Škranc.

První čtvrtka vyzněla smírně, o přestávce Pardubice vedly jen o dva. Definitivní rozuzlení padlo až v závěrečné pětiminutovce.

„V obraně určitě máme věci, které se dají zlepšovat, ale šlo nám to v ofenzivní fázi, a když jsme potřebovali, v kritických momentech jsme se lépe popasovali i s tou obranou. To rozhodlo,“ domníval se trenér Beksy Scalabroni.

Východočeši vítězstvím nad Kolínem potvrdili stávající čtvrtou příčku v tabulce. Již v pondělí od 18 hodin se pak představí v prvním duelu čtvrtfinále play off Alpe Adria Cupu v hale slovenských Levic.