Opava touží po Lize mistrů, proti je Ginzburg a ukrajinští rychlošampioni

„Prometej má velmi solidní tým. Neno pracuje s kvalitním rozpočtem a umí vybrat hráče, kteří jsou týmoví a velmi dobře brání. Je to tým, který patří k favoritům na postup do základní skupiny Ligy mistrů. Máme z nich respekt, ale bereme souboj s nimi jako další zkušenost a pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek,“ řekl Czudek.

Prometej Kamjanske, jenž na Ukrajině dokráčel k titulu tři roky od založení, zdolal ve čtvrtfinále kvalifikace domácí Levski Sofia 96:56. Přestože první čtvrtinu prohrál 15:27, v další dominoval 33:3 a zápas dovedl k jasnému triumfu o 40 bodů.

„Mají dobře vyvážený kádr, v němž je klidně deset hráčů, kteří mohou rotovat. Zároveň jsou fyzicky velmi silní. Musíme podat nadstandardní výkon a jim to naopak nesmí jít.“ uvedl Czudek. „Proti Levski se sice nemohli dlouho trefit, ale mají obrovskou sílu na doskoku a drželi se jak díky střelám z druhých šancí, tak po rychlých protiútocích. Na ty si musíme dá pozor, protože jak se rozeběhnou, jsou jejich akce smrtící,“ prozradil devětačtyřicetiletý trenér.

Opava se pokusí zopakovat účast v elitní klubové soutěži FIBA z ročníku 2018/19, kdy skončila v osmičlenné základní skupině poslední s bilancí dvou výher a 12 porážek. Pokud by se jí podařilo znovu do LM dostat, utkala by se ve čtyřčlenné skupině A s Tenerife, Sassari a Ludwigsburgem.

Favoritem však proti Prometeji není. „Je jasné, že jsme tu jako outsider. Sice máme nějaký ranking s tím, že jsme už Ligu mistrů hráli a byli díky tomu do semifinále nasazení, ale favoritem je určitě Prometej. Pro nás je to však další zkušenost a nestahujeme kalhoty předem. Nedáme Ukrajincům nic zadarmo,“ uvedl Czudek.

S Ginzburgem je v kontaktu, k vzájemnému hecování nicméně nedošlo. „Jen jsem mu psal před zápasem s Levski a přál mu hodně štěstí. Po zápase si určitě také sedneme a budeme řešit nejen věci z klubu, ale i ohledně národního týmu,“ podotkl Czudek.

Pokud by se Opavě nepodařilo do základní části postoupit, chtěla by se zúčastnit nižšího FIBA Europe Cupu. Druhý český účastník a aktér dvou posledních Final 8 Nymburk má v Lize mistrů jistou účast v základní části, která začne 4. října.

Semifinále Opava - Prometej začne v 17:30. O tři hodiny později se utká Le Mans s Permem.