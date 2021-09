Markusson má z Opavy skvělé první dojmy: Problém nebyl ani s postelí

„Z Opavy mám zatím skvělý dojem. Vše je v klubu profesionální. Co slíbili, splnili,“ řekl pětadvacetiletý Markusson, který minulých pět sezon působil v týmu Loyola Marymount Lions, hrajícím americkou univerzitní ligu NCAA. A má zkušenosti i ze švédské reprezentace jak dospělých, tak mládežnických.

Proč jste se rozhodl přijmout nabídku Opavy?

Měl jsem několik možností, ale Opava mi přišla nejlepší. Skvělý klub, skvělá organizace, budeme hrát velké zápasy. Máme před sebou hodně utkání. A i když jsme se neprobojovali do Ligy mistrů, čeká nás FIBA Europe Cup. I v něm to budou hodně kvalitní souboje.

Co říkáte složení mužstva?

Jsem překvapený, jak dobří hráči tady jsou. Kluci mě přivítali pěkně. Většinou mluví česky, ale i tak mi pomohli pochopit některé věci o městě, o životě v něm. Jsou velmi přátelští. Je to skvělá parta.

Takže není problém, že jste v týmu jediný cizinec?

Ne, absolutně žádný. S klukama se domluvím anglicky. Horší to je ve městě. Moc lidí anglicky neumí.

Co si slibujete od nadcházející sezony?

Po delší době se vracím do Evropy, takže jsem na to zvědavý. Rád bych hrál basket, co to půjde. A předváděl to nejlepší, co umím. Pak uvidíme, kam se dostaneme, ať už v domácí soutěži, nebo evropském poháru.

Českému basketbalu roky suverénně vládne Nymburk, který bude příští týden váš první soupeř v lize...

Nikdy jsem proti němu nehrál, neznám žádného jejich hráče. Ale slyšel jsem o nich skvělé věci. Každopádně bude výborné utkat se s nimi.

Jen na odlehčení - měli v Opavě pro vás dostatečně dlouhou postel?

Ale jo, ani s tím nebyl žádný problém. (směje se)