Opavští jsou zpět v Evropě. Na úvod vyrazili za Parmou do Permu

Tam Opavští vyrazili v úterý brzy ráno, aby ve středu v 16.30 nastoupili v Permu proti tamějšímu celku Parma-Parimatch k prvnímu utkání, v němž je čeká nejtěžší protivník skupiny C. Byť letěli, cestovali celý den. Na místě měli být až v jednu hodinu v noci.

„Perm stejně jako my bojoval v Sofii v kvalifikaci Ligy mistrů a také vypadl s ukrajinským Prometejem,“ připomněl Petr Czudek. „Oproti nám ale s Prometejem tehdy odehrál daleko lepší zápas, který se rozhodoval až v samém závěru, přestože Permští prohrávali už o dvacet bodů.“

Opava ve FIBA Europe Cupu Program * 13. října: Perm - Opava 16.30 * 19. října: Heroes Den Bosch - Opava 20.00 * 27. října: Opava - Benfica Lisabon 18.00 * 4. listopadu: Opava - Perm 18.00 * 10. listopadu: Opava - Heroes Den Bosch 18.00 * 17. listopadu: Benfica Lisabon - Opava 22.00

Opavský kapitán Jakub Šiřina podotkl, že se jedou porvat o co nejlepší výsledek. „A uvidíme, co nám soupeř dovolí,“ dodal.

Czudek je přesvědčený, že Perm patří k favoritům nejen skupiny, ale celého FIBA Europe Cupu. „Hraje VTB ligu, má kvalitní vyvážený tým zahraničních a ruských hráčů.“

Opavští se do Evropy vracejí po třech letech poté, co hráli Ligu mistrů, do níž se letos nekvalifikovali.

FIBA Europe Cup hraje 32 celků v osmi skupinách. Z každé postoupí do play off první dva celky.

„Den Bosch a Lisabon jsou soupeři, s nimiž bychom se měli porvat o to druhé postupové místo,“ upozornil Petr Czudek.

Informace o protivnících sbírají trenérovi asistenti David Zach a Kryštof Vlček. „Ale musíme se soustředit hlavně na sebe,“ podotkl Czudek, jehož těší, že mužstvo odehraje náročné mezinárodní duely. „To je to, co chceme - posunout mladé kluky, aby okusili, jaké to je i jinde v Evropě.“

Opavský trenér Petr Czudek nespokojený s výkonem svých hráčů

Do Permu tým vyrazil bez pivota Martina Gniadka, který má potíže s kolenem. „Ale doufejme, že na ligu v Kolíně už bude připravený,“ řekl Petr Czudek. Opavští nastoupí v Kolíně hned po svém návratu z Ruska v sobotu od 17.45.