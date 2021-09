Ginzburg jde proti Opavě. Tým českého trenéra se valí do Ligy mistrů

Opava byla nasazená přímo do semifinále a jeho vítěz se utká s lepším ze souboje mezi francouzským Le Mans a vítězem čtvrtfinálového souboje mezi izraelským Eilatem a ruským klubem Parma Perm.

Czudkův tým se bude snažit zopakovat účast v elitní klubové soutěži FIBA z ročníku 2018/19. Postupující by v základní skupině A narazili na španělské Tenerife, italské Sassari a německý Ludwigsburg.

Na souboj s Ginzburgem se Czudek těšil už od červencového losu. „Vyprávěl mi, že Prometej je dva roky starý klub, který má obrovské ambice. On do něj vstoupil v průběhu minulé sezony, panuje v něm euforie a je to finančně silný klub, který chce prorazit v Evropě,“ uvedl pro ČTK tehdy Czudek.

V případě porážky v semifinále či finále zamíří Opava do základní skupiny FIBA Europe Cupu.