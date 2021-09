Opavští basketbalisté v Sofii zabojují o Ligu mistrů. Proti Ginzburgovi?

Aby na sebe narazili, musí Ukrajinci v úterním čtvrtfinále sofijské skupiny porazit domácí Levski Lukoil. Právě vítěz se ve čtvrtek utká s Opavou, která byla nasazena přímo do semifinále.

Ve druhém čtvrtfinále se střetnou ruský Perm a izraelský Eilat, přičemž lepší půjde v boji o finále na francouzský Le Mans. Do Ligy mistrů se dostane jen vítěz skupiny.

„Už na olympiádě jsme si z našeho možného souboje dělali srandu,“ přiznal opavský trenér Petr Czudek. „Ronen mi ukazoval, kterého hráče v Prometeji podepsal a za kolik...“

Opavský kouč dodal, že by byl rád, aby Ginzburgův celek postoupil. „Ale i domácí Sofie má silný tým, tlačí do něj hodně peněz.“

Petr Czudek Ronen Ginzburg

Jaké to bude, pokud trenéři české reprezentace budou soupeři? „Ronen vidí do mé kuchyně, co mám rád, co hraji, ale také vím, co preferuje on. Nebyl by to zápas na život a na smrt,“ odpověděl Czudek. „Buď v Sofii zůstaneme my, anebo on. Klidně si spolu dáme kafe. Ronen je pod větším tlakem než já.“

Opavští jedou do Bulharska autobusem. „Věřím, že nás dlouhá cesta semkne. Naším cílem je doplnit v Lize mistrů Nymburk,“ podotkl Petr Czudek. „Jsme outsideři, jenže v basketu se může udát leccos. Možná se stane malý zázrak a postoupíme. Pokud ne, máme v záloze FIBA Cup.“

Tam ve čtyřčlenné skupině je už jejich jistým soupeřem nizozemský Heroes Den Bosch, případně Parma, ale záležet bude na tom, jak týmy uspějí v kvalifikacích Ligy mistrů a samotného FIBA Cupu.



Opavané měli zájem pořádat kvalifikační skupinu Ligy mistrů. „Ale narazili jsme na dva problémy,“ uvedl předseda představenstva klubu Radim Vysocký. „Turnaj se hraje tento týden, přičemž v tomtéž termínu jsou v Ostravě Dny NATO a doznívá tam evropský šampionát volejbalistů. Měli jsme tak trochu problém s ubytováním týmů, ale ten bychom vyřešili.“

Nezvládnutelný se ale ukázal požadavek FIBA, aby všechny zápasy přenášela televize. „Bohužel se nám nepodařilo domluvit podmínky s žádnou z českých televizí. A náklady pro nás byly natolik vysoké, že jsme do toho nemohli jít.“



Vysocký dodal, že jeden přenos by stál zhruba milion korun. „Je to pět zápasů, takže pět milionů. Museli bychom jednat se zahraničními televizemi, ale nebylo jasné, zda by se to podařilo,“ řekl Radim Vysocký.

„Česká televize tento týden vysílá volejbal, Nova sice otevřela trojku, čtyřku, ale zájem neměla, a 02 jsou tak drazí, že se to nedalo...“ dodal opavský sekretář Dušan Štěnička.

Opavské to mrzí o to více, že vzhledem k návratu do evropských pohárů opravili palubovku své haly. „Podle regulí FIBA tam mohou být jen čáry na basketbal,“ uvedl Vysocký.

Do Bulharska Opavští vyrážejí coby vítězové Federálního poháru, v němž v Lučenci v semifinále porazili Děčín 103:75 a ve finále Spišské Rytíře 95:68.