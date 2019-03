Že jsou fanoušci nároční? To je jedině dobře, tvrdí spasitel Šiška

Válečníci rivala utloukli na jeho bitevním poli 90:85 v prodloužení a uťali nebývalou a trýznivou sérii 11 proher v lize a poháru.

„Řekli jsme si, že vyhrajeme, ať se děje cokoli. Šli jsme si tvrdě za tím,“ zářil Šiška po středečním představení, před kterým se měla rozdávat varování pro kardiaky. Ostatně jako letos pokaždé před sousedským basketbalovým dýchánkem.

Šiška si infarktové koncovky užíval. Jen 11 vteřin před klaksonem 4. čtvrtiny trojkou srovnal a poslal zápas do prodloužení. Když scházelo do jeho konce 10 sekund, proměnil oba trestné hody a rozhodl.

„Já a hrdina? Ne, to je dneska celý tým za to, jak bojoval, když se nám nedařilo. Kredit zaslouží všichni,“ odmítal rodák z Přerova slávu. „Kdybych tu trojku nedal, tak sním zápis o utkání,“ vtipkoval před nadšeně křepčící částí tribuny, kterou zaplnili děčínští tifosi.

I když Armex za černou sérii čelil kritice, věrní ho zase podpořili: „Víme, že fanoušci jsou nároční, ale to je jedině dobře. Kdyby jim to bylo jedno, bylo by něco špatně. Tlak sice je, ale přijela jich spousta a hnali nás dopředu. Bez nich bychom to nezvládli!“

Ačkoli Válečníci za arcirivalem pokulhávali už o 9 bodů, víra v úspěch je neopouštěla. „Devět bodů je v basketu hrozně málo, tři koše. Neztráceli jsme hlavu a hráli jsme dál, to je naše silná stránka, že tenhle tým to nevzdává,“ vyzdvihuje Šiška.

Až čtvrtou bitvu o krále severu Děčín zvládl, třikrát předtím vládl konkurent. „Výhru jsme potřebovali tak jako tak. Jestli proti Ústí, nebo Havlíčkovu Brodu, to je jedno. Čekali jsme na to jak na boží smilování. Tréninky vypadají líp, hrajeme líp, potřebovali jsme to zlomit. Dosud jsme s Ústím měli smůlu, teď se to otočilo.“

Že by depresivní série Válečníky rozklížila, toho se Šiška nebál. „Nebylo to nic hezkého, ale jak říkal jeden trenér: Po vítězství nešílíme a po porážkách se nestřílíme. Jsme mentálně tak silní, jak hráči, tak trenéři a manažeři, že jsem nám věřil.“

A věří i v posun ze šestého místa. „Pořád musíme koukat výš. Jdeme krůček po krůčku, den po dni, chceme se zlepšit zítra na tréninku i v dalším zápase.“ Na vysněné derby ale nejspíš ve čtvrtfinále play off nedojde. „Tak třeba ve finále,“ usmál se Šiška.