Derby počtvrté. Děčín věří, že zlomí obří sérii proher s Ústím

„Věřím, že nepříznivou sérii můžeme zlomit, ale je třeba být soustředění, disciplinovaní a produktivní po celé utkání. Obzvlášť na venkovní palubovce je to výzva, se kterou se musí každý člen našeho týmu ztotožnit a nebát se jí. Pak můžeme být úspěšní,“ je přesvědčený děčínský kouč Pavel Budínský.

Série proher, jakou Děčín nepamatuje, už nenechává v klidu ani vedení klubu. „Je to frustrující pro hráče, pro realizační tým, pro vedení, pro partnery. A nejvíc asi pro fanoušky. My si to uvědomujeme a snažíme se najít ideální řešení, které by však nepoškodilo naši dlouhodobou vizi. Z pohledu finančních možností jsme ale bohužel limitováni,“ uvedl v prohlášení k děčínské krizi generální manažer klubu Lukáš Houser.

A dodal: „Rádi bychom všechny příznivce ujistili, že se snažíme problém najít, pojmenovat ho, pracovat na jeho odstranění. Někdy ale platí, že čím víc se v problémech babráte, tím víc se do nich potápíte. Proto chceme najít řešení vzniklé situace především prací, vše řešit s klidnou hlavou. Sezona ještě neskončila a my v klubu všichni věříme, že naše práce se nám vrátí.“

Ústí dokázalo děčínského soka letos porazit už třikrát a pivot Slunety Pavel Houška věří, že to vyjde i počtvrté.

„Psychická výhoda by měla být na naší straně vzhledem k tomu, že jsme Děčín už třikrát porazili a dvakrát i na jeho hřišti. Derby bude hlavně o maličkostech, u Válečníků to je vždy doskok, ten si musíme pohlídat. Bude to velká podívaná a my věříme, že nás v tom fanoušci nenechají a přijdou nás opět podpořit,“ přeje si Houška.