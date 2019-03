Co udělal Wallace, to se neodpouští, tvrdí šéf Ústí. Týká se to kabiny

„Jak se cítím? Asi jako hráč, jehož tým vyhrál, ale on k tomu přispěl jen dvěma body. Když dáte dvacet bodů, jste pochopitelně šťastnější. Jsem rád za to, že tady bylo tolik lidí a byl to skvělý zápas, ale nevyhráli jsme, takže nemůžu být spokojený,“ říkal po těsné porážce ústecký kouč Antonín Pištěcký.

„Hlavním důvodem naší prohry jsou mentální chyby, které jsme vytvořili. Což mě mrzí. Kdyby tu byli mladí kluci, tak jsem schopný to pochopit, ale máme tady zkušené hráče, kteří to měli zvládnout.“

Pro Ústí je porážka komplikací v boji o první šestku, o níž se přetahuje právě se svým děčínským rivalem. Aktuálně drží v lize páté místo a na šesté Válečníky má jednu výhru k dobru.

„A také máme s Děčínem bilanci 3:1 na zápasy. Tahle porážka komplikace je, ale pořád máme nějaký náskok. Musíme zvednout hlavy a hlavně zvládnout zbývající domácí zápasy,“ velí Pištěcký.

Sluneta týden před derby propustila amerického tahouna Devanteho Wallace a důvody jeho konce konkrétně nevysvětlila. Fanoušci tak začali spekulovat a spílat vedení klubu, že problém nevyřešilo mírnější formou.

„Fanoušci musejí pochopit, že nejsme úplně hloupí. Zkoušeli jsme to řešit zleva zprava, bylo to dlouhodobého charakteru. Rozhodně jsme nevytáhli hned takhle radikální řešení,“ vysvětluje kouč.

A klubový šéf Tomáš Hrubý dodává. „Mrzí mě, že si lidé myslí, že to bylo kvůli nějaké maličkosti. Udělali bychom to znovu, tohle se prostě neodpouští. Týkalo se to kabiny, vůbec jeho projevu vůči hráčům, trenérovi i mně,“ naznačil Hrubý.

Možná přivede posilu, což je podle nových pravidel možné. „ Do minulého roku se mohlo přestupovat jen do 28. února, od letoška za poplatek 20 tisíc basketbalové federaci můžete 48 hodin před play off posílit až o dva hráče. Kouč Pištěcký ode mě má zelenou, věřím, že posilu přivedeme a bude to kvalitní hráč.“