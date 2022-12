Poprvé válečnickým vysloužilcem. Šiška jede do Děčína jako soupeř

„Kolín se před letošní sezonou hodně posílil na různých pozicích, zároveň dokázal udržet loňské opory, takže nás čeká silný a zkušený soupeř. Navíc poslední dvě ligová kola prohrál, takže si určitě bude chtít v Děčíně spravit chuť. Naším cílem bude jít do vzájemného zápasu kompletní a v co nejlepší formě ve specifickém povánočním termínu a bojovat o domácí výhru od začátku až do konce,“ velí děčínský kouč Tomáš Grepl.

Válečníci mají o motivací navíc, Medvědům mají co vracet. V polovině října na jejich půdě padli 73:74 a byla to jejich první porážka v letošní NBL.

Basketbalista Děčína Petr Macháč v souboji o míč s brněnským Viktorem Půlpánem

Kolínský tým po loňské velmi slušné sezoně ještě posílil a s našlapaným kádrem patří k favoritům na medailové boje. Získal dvě zvučné posily: Džiugase Slavinskase a Ondřeje Šišku, pro kterého bude mít zápas speciální náboj.

„Těším se na tento zápas už od svého odchodu z Děčína. Věřím, že jsme se dobře připravili a zvítězíme!“ přeje si kolínský rozehrávač, který v Děčíně strávil sedm sezon a získal s ním třikrát stříbrnou medaili.

Bodovými lídry Medvědů jsou statisticky Slavinskas (17,2 bodu na zápas), Číž (16,1) a právě Šiška (12), v lize zatím mají bilanci 8 výher a 5 porážek, což stačí na aktuálně čtvrté místo za Brnem, Nymburkem a Děčínem.

„V posledních utkáních jsme bohužel nepředváděli dobré výkony, zejména na obranné polovině. V Děčíně rozhodně nebudeme favority utkání, ale uděláme všechno pro to, abychom se s rokem 2022 rozloučili vítězstvím,“ slibuje kolínský asistent Filip Rytina. Stejné přání ovšem má i Armex, který bude podporovat nabitá domácí hala.

Kolínský rozehrávač Ondřej Šiška se podepisuje fanynce.

„Ve čtvrtek nás na domácí palubovce čeká Kolín, který má sice dvě porážky v řadě, ale to především znamená, že o to víc bude chtít urvat výhru. My jim to ale rozhodně nechceme dovolit. Věřím, že pokud si pohlídáme obranný doskok, pokryjeme střelce a dostaneme v obraně pod tlak dvojici Šiška – Číž, budeme schopni dát našim skvělým fanouškům opožděný vánoční dárek,“ je přesvědčený děčínský pivot Petr Macháč.

Zápas startuje v 18 hodin.