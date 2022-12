Válečníci měli rváče, my leklé ryby, litoval ústecký trenér Šotnar

„Derby je i o tom, kdo déle udrží nervy. My od prvního útoku byli vpředu a vůbec jsme neprohrávali, možná i proto jsme tentokrát byli chladnější,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl, jehož vojsko už podruhé v sezoně Slunetu skolilo. Tentokrát doma 94:80 (30:21, 49:42, 75:58, Svoboda 21, Pomikálek 18, Nichols 17 – Pecka a Svejcar po 24, Hicks 10), dosvědčilo to 1 101 fanoušků.

Válečníci vedli brzy dvouciferně, pak se hosté docvakli na tři body, jenže Greplova družina zase odskočila. Nervy pochodovaly Johnsonovi a novici Hicksovi, který se škorpil s domácím Nicholsem. Spoluhráči je odtahovali, možná by se do sebe i pustili. Při každém kontaktu Hickse s míčem pak publikum bučelo a hráči Děčína po úspěšné akci párkrát na rivaly ukázali rukou gesto štěbetání.

„Hicks hrál první derby, jeho atmosféra je jiná. Mám zkušenosti, že nováček v něm nezahraje nejlíp, protože ten zápas je odlišný. Nejlepší byli Svejcar a Pecka, kteří věděli, jak derby hrát. Bohužel se k nim nikdo nepřidal,“ zalitoval ústecký trenér Jan Šotnar po třetí porážce v řadě.

Nejlepší domácí střelec, jednadvacetibodový Matěj Svoboda tvrdil: „Američané načichli atmosféru derby, šli po sobě, nechtěli nechat nic zadarmo. Někteří hráči na straně Ústí byli zbytečně podráždění. Myslím, že takový Svejcar to zvládal mnohem lépe než ostatní, nechápu proč. Ale to je jejich věc.“

Zatímco Děčín se hecoval, Ústí vypadalo tentokrát mdle. „Posily musíme v tomhle ohledu zapracovat, abychom působili líp, máme rozdílnou řeč těla. Někteří naši hráči vypadají jako leklé ryby. A kdokoli z Děčína vstoupil na hřiště, ukázal, že se jde rvát. Jestli chceme vyhrávat, musíme to změnit,“ apeloval Šotnar.

Matěj Svoboda (vlevo) z Děčína se dere ke koši Ústí, brání ho Maishe Dailey.

Upozornil ovšem, že týmová chemie je v pořádku. „Nic není špatně, fungujeme v pohodě. Na tréninku se pracuje skvěle, hráči jsou spolu zadobře. Ale někdy to je na škodu, možná by měli v tréninku do sebe i víc zajet, vrátilo by se nám to v utkáních. Říká se, že není důležité mít nejlepší kamarády v týmu, ale vyhrávat zápasy, což se nám moc nedaří,“ štve kouče deváté Slunety.

Čtvrtí Válečníci arcirivala ze sousedství předčili zarputilostí. „Náš výkon nebyl tragický, ale Děčín tradičně dominuje v tvrdosti a nasazení, v tom jsme nestačili,“ uznal Šotnar, jehož ekipa v pátek hostí Nymburk.

Tým z Maroldovky naopak potřetí za sebou slavil. „Naše derby je nejatraktivnější zápas ligy. Výhra je cenná, protože Ústí poskládalo zajímavý a ofenzivní mančaft. My ho udrželi na rozumných bodech, před kluky smekám. Sluneta by kvalitou měla být v tabulce jinde. Až si po výměně cizinců začne sedat, bude nebezpečnější,“ tuší Grepl.