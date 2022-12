Vánoční přání z basketbalového Děčína: Hlavně neztratit jiskru!

„Tým si letos víc sedl, já jsem tu druhý rok, jsem už trošku oťukanější, to samé Ty Nichols. Skvěle do toho zapadl A. J. Walton. Loni bylo na začátku sezony blbé zranění Pomiho (kapitána Pomikálka), ale letos jsme skvěle začali a dál se vezeme,“ líbí se děčínskému křídelníkovi Matěji Svobodovi.

K poslední velké výhře Válečníků nad Slunetou přispěl 21 body. „Taky jsem si procházel horším obdobím, měl jsem zdravotní trable. Ale jinak jsem rád, že začínám v Děčíně plnit roli, která se ode mě čeká. Znám už tady lépe prostředí, s trenérem si více rozumíme, ví, co ode mě chce, snažím se týmu pomáhat. Zatím všechno šlape, všichni jsou spokojení, tak snad to vydrží co nejdéle,“ přeje si.

I Děčín postihlo na podzim slabší období, tři prohry v řadě ho srazily z absolutní špičky tabulky. Skvělým předvánočním finišem a třemi výhrami za sebou se ovšem Armex znovu k nejlepším dotáhl.

„Ty tři porážky bych trošku alibisticky svedl na zranění a nemoci, nebyli jsme v ideálním rozpoložení. Jakmile jsme se dali dohromady, byli jsme zase na vítězné vlně. Takže jen doufám, že nám zdraví bude držet a budeme pokračovat v téhle zatím úspěšné sezoně.“

Klíčovým faktorem děčínského vzestupu byl příchod amerického rozehrávače A. J. Waltona, který patří k nejužitečnějším hráčům ligy a v Děčíně okamžitě převzal roli vůdce. „V Evropě už je dlouho, má i českou rodinu, s týmem se sžil velice dobře. Je to srdcař, nechá na hřišti všechno a nás ostatní dokáže stáhnout do emocí. To je něco, co od rozehrávače chcete,“ oceňuje Svoboda.

Jako každý válečník si v Děčíně užívá mimořádnou atmosféru, basket je tu sport číslo jedna. „Je fajn, když nás lidi takto podporují, hraje se lépe nám i soupeřům. Když do Nymburku přijde 150 lidí, je zápas takový mrtvý. Já si strašně cením, jak za námi fanoušci stojí, v konkurenci fotbalu a hokeje je tohle unikát,“ děkuje 26letý hráč.

Dlouhou pauzu využije k doléčení bolístek i k tomu, aby si užil rodinu. „Vyladíme se psychicky i fyzicky, na druhou stránku ta pauza bude fakt dlouhá. Tak snad neztratíme tu jiskru, co máme teď!“