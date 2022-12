Arcirivalové ze severu mají opačné starosti. Trpíme na vyrovnanost ligy, tvrdí Šotnar

„Ale Sluneta půjde nahoru, až se sehraje s novými Američany,“ tipuje děčínský kouč Tomáš Grepl.

Nesmiřitelní mají i opačné série, Válečníci tři výhry, Ústí tři prohry. „Já neřeším šňůry. Náš cíl je postup do skupiny A1, napravit tím loňskou sezonu a hrát proti nejlepším,“ zopakoval Grepl. I Děčín předtím rupnul třikrát: „Jenže Nymburk neberu, ten půjde nahoru, s Brnem šlo o krásný, fyzický zápas typu play off a my prohráli těsně, pak blbě v Olomouci. Když chceme hrát a vyhrát celých 40 minut, kvalitu vždy ukážeme.“

Jana Šotnara, trenéra Slunety, víc než krach v Děčíně štvaly předchozí dva nezdary. „Válečníci byli lepší, ale v Opavě a s Pardubicemi jsme prohráli sami vlastní nedisciplínou,“ vyčítal bídné poslední čtvrtky.

Ze dvou nejčerstvějších posil ho překvapila ta, která měla být spíš na doplnění. Rozehrávač Tony Hicks a vysoké křídlo Maishe Dailey nastoupili teprve čtyřikrát.

„Nejvíc jsme si slibovali od Hickse, ten musí hrát líp, i když někdy potenciál ukazuje,“ řekl Šotnar. „Dailey se zlepšuje každým zápasem, až je to pro nás překvapení, protože měl střídat Martina a Svejcara. Ale on ukazuje, že bude velmi platným hráčem. Takže menší posila se projevuje lépe.“

Po derby si Děčín oddechne kvůli odškrtnutým předehrávkám 19 dní, až 29. prosince uvítá Kolín. „Dlouhá pauza je dvousečná,“ zmínil Grepl. „Mysleli jsme si, že nám podobně dlouhá reprezentační přestávka pomůže, ale nepomohla, po ní jsme se zdravotně rozsypali.“

Ligové sucho si čtvrtí Válečníci zpestří modelovým zápasem s prvoligistou. „A taky si budeme hráče hýčkat. Hodně se věnovat regeneraci a prevenci, aby se nám vyhnul kolaps, který jsme měli až doteď.“

Deváté Ústí před Vánocemi ještě v pátek přivítá Nymburk a příští středu vyrazí do Kolína. Rok završí doma 28. prosince se Slavií.

Děčínští basketbalisté slaví výhru.

„Vyhrát derby, věřil bych, že i na Nymburk máme. Teď se musíme prát sami se sebou. Oklepat se. Po svátcích přijde série pravdy a my chceme do A1,“ uvedl Šotnar, který se Nymburka nebojí. „Je očividné, že kádr nemá tak silný. České jádro po odchodu Hrubana není, co bývalo. A ostatní týmy se zkvalitňují, i to hraje roli. Rozdíl mezi prvním Nymburkem a posledními celky není tak markantní jako dřív. Liga je vyrovnaná, a zatímco třeba Děčín z toho žije a díky své tvrdosti zaslouženě vyhrává plno koncovek, my na to trpíme. I kvůli špatnému startu a nynější nekázni. Ale cítím od hráčů chuť pracovat.“