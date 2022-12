Krásné Vánoce, krásný Nový rok, usmíval se po obratu s Kolínem vůdce Válečníků

„Už jsme si udělali hezké Vánoce, teď si asi uděláme i hezký Nový rok,“ usmíval se děčínský kapitán Tomáš Pomikálek. Narážel na to, že Armex hrál naposledy 10. prosince a tehdy přetlačil arcirivala Ústí.

A teď po téměř dvacetidenní přestávce uspěl i v dalším specifickém duelu proti Kolínu, za který nastupuje od této sezony bývalý Válečník Ondřej Šiška.

„Samozřejmě, když s někým strávíte takovou dobu, je to specifické v tom, že toho člověka dobře znáte, máte s ním hodně zážitků. Ale musíte se od toho umět oprostit a říct si, že to je už prostě soupeř. Tak v to basketbalovém životě chodí,“ líčil Pomikálek.

Šiškovi, který v Děčíně strávil sedm let, Válečníci nedarovali nic. A ani fanoušci, kteří tradičně vytvořili bouřlivou kulisu. „Kolín měl lepší začátek, celou dobu tahal za delší konec, ale ve finiši jsme se sesbírali síly a krásně se to otočilo,“ radoval se kapitán.

I on měl obavy, jak na tým dlouhá zápasová přestávka dolehne. „Bylo důležité, že jsme předvánoční derby vyhráli, pak se šlo do té pauzy trošku líp. Ale báli jsme se, co to s námi udělá. Očividně to ale zafungovalo, nějaké síly se nabraly a dneska to klaplo. Tak snad to bude pokračovat dál,“ doufá.

Sám Pomikálek k obratu příliš přispět nemohl, druhý poločas už sledoval jen z lavičky. „Nastupoval jsem do zápasu s tím, že mám problém se stehenním svalem a a natažené lýtko a bohužel na začátku jsem si to lýtko natáhl znovu. Snažil jsem se to nějak dokulhat, ale pak jsme si řekli, že bude lepší se na to vykašlat.“

I z lavičky si ale obrat užil. „Atmosféra byla znovu neskutečná, perfektní,“ děkoval děčínský vůdce fanouškům. Armex další velká výhra vystřelila až na druhé místo ligové tabulky za Brno a před Nymburk, který v Pardubicích utrpěl pátou porážku v sezoně. Děčín má o jednu méně!

„Mám z toho skvělý pocit, ale jsme teprve v polovině základní části. Ty výhry jsou těsné, ale prohry také. Každopádně už je to zase ten starý dobrý Děčín, rveme se do poslední minuty a vteřiny a to třeba rozhoduje!“