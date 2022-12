Nelibý chod na Šiškově talíři. Ochutnal jsem děčínskou polívčičku se vším všudy

A zažil zde peklo, z něhož předtím coby dlouholetý Válečník sám těžil. I Kolín, Šiškův nový tým, tradiční bouřlivá atmosféra v legendární Maroldovce semlela. Ač dlouho vedl, v poslední čtvrtině neustál domácí tlak podpořený skvělými fanoušky a uklonil se Armexu 74:79.

„Byl to super zápas, bohužel se špatným koncem pro nás. První poločas za nás super, na domácích šlo vidět, že měli dlouhou pauzu. Ale druhý poločas toho využili, měli dost sil a nám naopak trošku došly. V tom asi bude zakopaný pes,“ ohlížel se 28letý hráč, jenž se v dresu Děčína stal třikrát ligovým vicemistrem.

I když s Kolínem musel skousnout porážku, řežbu v hale, kde tak dlouho působil, si užil. „Atmosféra byla super jako vždy. Teď z druhé strany to dokážu ocenit o to víc. Fanoušci udělají super kotel, nějakou roli to jistě hraje a určitě to povzbudí víc domácí tým. Ale já jsem to užil od první do poslední vteřiny, diváci potvrdili, že v Děčíně jsou suverénně nejlepší. Je skvělé se sem vracet a doufám, že příště už to bude návrat se šťastným koncem pro nás,“ přeje si.

V Kolíně je Šiška spokojený, i když...

„Samozřejmě po basketbalové stránce by to mohlo být lepší, teď máme na sobě nějakou deku, ale věřím, že to brzy zase bude fajn. Co se týká města, Kolín je skvělá změna, proti Děčínu je to všude blízko. Ale určitě mi Děčín taky chybí a hlavně lidi tady,“ vyznal se Šiška.

Na první zápas proti svým bývalým spoluhráčům se moc těšil, ale žádné velké štengrování neproběhlo. „Bylo opravdu jen minimální. S kluky jsem hrál dlouho a mám s nimi dobré vztahy i teď, takže to byla spíš taková přátelská hecovačka.“

V novém prostředí si Šiška zvyká na novou roli. „Prezentujeme se jiným stylem než Děčín, pořád si na to zvykám. Jak na novou roli, tak i na jiný systém. Chvíli to potrvá, než se s tím sžiju, ale věřím, že odvádím kvalitní práci a že to bude čím dál tím lepší.“

Svého rozhodnutí opustit po sedmi letech Děčín Šiška zpětně nelituje. „Nelituju ničeho, ale zase nechci, aby to vypadalo, že jsem zapomněl na Děčín a hodil všechny ty roky za hlavu, to vůbec ne. V Děčíně jsem zažil kus skvělého života, ať už po profesní stránce, tak po lidské. Vztahy, co jsem si tady vybudoval s některými lidmi, jsou na celý život,“ zdůrazňuje.

Teď už se ale Šiška soustředí především na to, aby přispěl k úspěchu ambiciózního Kolína. „Naše cíle jsou pořád nejvyšší, věřím, že máme na to, abychom bojovali o placku. Ale určitě nás čeká ještě hodně práce,“ uvědomuje si Šiška. Už brzy se ukáže, jestli si pověsí na krk čtvrtou medaili.