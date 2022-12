Ústí vyhrálo potřetí za sebou, po Nymburku a Kolínu zdolalo i Hradec

Ústí získalo rozhodující náskok ve třetí čtvrtině a oplatilo Slavii porážku z úvodního říjnového duelu. Slunetu střelecky táhli Tony Hicks (22 bodů) a Spencer Svejcar (21). Devatenácti doskoky se blýskl Delvon Johnson, jenž zaostal o jeden doskočený míč za rekordem sezony ostravského Sukhmaila Mathona.

Opava uhájila před dotahujícím Ústím šesté místo v tabulce. Slezané vyrovnaný duel s Královskými sokoly zlomili až ve čtvrté čtvrtině, kterou vyhráli o devět bodů. Double double za 20 bodů a 11 asistencí si připsal Jakub Šiřina, 21 bodů jen z trojek zaznamenal Luděk Jurečka.

Svěřenci trenéra Petra Czudka prožívají náročné období a dnes zaznamenali teprve třetí výhru z posledních devíti ligových duelů. V opavské sestavě už chyběl nejlepší střelec a hráč na doskoku Dontay Bassett, jehož limitovalo zraněné koleno a klub se s ním dohodl na ukončení smlouvy.

Pozici ve vyrovnaném středu tabulky udržela osmá Ostrava, jež zvítězila 89:86 na hřišti předposledního Olomoucka. Hanáci sice vyhráli poslední čtvrtinu o 11 bodů, ale ztrátu už nestáhli.

„Nevzdali jsme se, když Ostrava vysoko vedla. Kousli jsme se a ztrátu dotáhli. Měli jsme to na dosah. Nepodařilo se to, o to je to pro nás horší,“ litoval domácí Dominik Heinzl, se 27 body nejlepší střelec zápasu. Za vítěze dal 24 bodů Alexandar Radukič.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 15. kolo Olomoucko - Ostrava 86:89 (16:25, 38:48, 55:69)

Nejvíce bodů: Heinzl 27, Halada 20, Williams 17 - Radukič 24, Morgan 18, Mathon 15. Opava - Hradec Králové 92:81 (21:21, 40:43, 64:62)

Nejvíce bodů: Jurečka 21, Šiřina 20, Slavík 15 - Šturanovič 21, Autrey 20, Goga 10. Ústí nad Labem - Slavia Praha 94:78 (27:20, 50:47, 74:64)

Nejvíce bodů: Hicks 22, Svejcar 21, Pecka 13 - Dworsky 25, Kheil 14, R. Pumprla 12.