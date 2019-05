Olomoucko vyhrálo a medaile už je blízko. Je to jen 1:0, varuje kouč

Hanáci letos měli v dosavadním průběhu sezony se Svitavami horší vzájemnou bilanci, dokonce v jejich hale nezvítězili. Bylo jim však jasné, že tyto předpoklady musí vymazat, či v jejich případě spíše rozstřílet. Vsadili totiž na svou silnou zbraň v podobě útoku, které vedli přesní snipeři z dálky.

„Myslím, že jsme začali vlažněji, byli jsme nervózní a nechali si dát lehké koše. Ale po pěti minutách jsme se konečně rozběhali. Dali jsme trojky i nějaké protiútoky a otočili jsme,“ cenilo si křídlo Olomoucka Jiří Dedek.

Klíčová byla pro vývoj zápasu druhá čtvrtina, ve které hosté nastříleli 34 bodů a vyhráli ji o osmnáct. „Rozhodla zejména vysoká procentuální úspěšnost trojek, Olomoucko je mělo v poločase tuším 14/10. Některé byly zbytečné, některé velmi dobře pokryté, a přesto hosté ukázali obrovskou kvalitu na útočné polovině,“ uznal kouč Svitav Lubomír Růžička.

Vedení o dvacet bodů dalo Olomoucku klid a domácí nenacházeli recept, jak ho o něj připravit. „Druhý poločas se nesl v duchu, že to je o dvacet. Šlo jen o to nenechat Svitavy dotáhnout skóre,“ podotkl autor pěti bodů Dedek.

Jeho spoluhráči si dlouho drželi od soupeře pohodlný odstup a nenechávali domácí pomýšlet na drama. „Hledali jsme optimální sestavu, tak abychom se vůbec rozeběhli. Olomoucko pak samozřejmě polevilo a my výsledek zkorigovali, ale na hřišti bylo třicet minut jen jedno družstvo, a to vítězné Olomoucko,“ mrzelo kouče Růžičku.

V dresu hostů řádil hlavně nejlepší ligový střelec Javonte Douglas, který si připsal pětadvacet bodů. Přidal se k němu i autor pěti trojek Lukáš Palyza (celkem 19 bodů) a dvojciferně skóroval každý hráč základní pětky.

„Po výborném prvním poločase bylo hrozně těžké to s tak kvalitním týmem, jako jsou Svitavy, udržet až do konce. V posledních pěti minutách jsme polevili a Svitavy toho využily, ale zkušeně jsme to dotáhli do šťastného konce pro nás. Už v sobotu je však další zápas a oba týmy se o to ještě porvou,“ tuší Benáček.

Za Svitavy se nejvíc prosazoval Američan Aiken s pětadvaceti body, ale to bylo málo. Největší rozdíl byl právě v úspěšnosti trojek, z 27 pokusů jich Východočeši trefili jen sedm. Aby sérii vrátili na pondělí znovu do své haly, musejí v sobotu v Prostějově předvést mnohem víc. Jinak sezona, kterou Svitavy rozehrály historickým druhým místem po základní části, skončí smutkem. „Všichni víme, že je teď nad námi Damoklův meč,“ burcuje Růžička.