Bez medaile. Odešla nám sportovní forma, řekl kouč Svitav

„Do půlky února jsme hráli fakt dobrý basket, na který se dobře dívalo. Ale pak nám odešla sportovní forma,“ uvedl na tiskovce po sobotní prohře 88:100 v domovské hale Olomoucka v Prostějově trenér Turů Lubomír Růžička. „Sám nedokážu říct proč. To si musíme zanalyzovat v létě; teď je třeba si odpočinout,“ pokračoval.

Svitavští v odvetném klání s Hanáky „dojeli“ na to, co je trápilo i v prvním duelu série Na Střelnici a vlastně v celém play off.

„Nedařila se nám trojková střelba, tentokrát jsme měli úspěšnost jen 24 procent. Činilo nám potíže proměnit jednoduché pozice a dostat se do nějakého bodového laufu. Tam bych hledal největší problém,“ přemítal Růžička.

„Pokud chcete vyhrát nad Olomouckem, musíte dobře bránit. A my dostali sto bodů,“ přidal další důležitý faktor kapitán Turů Roman Marko.

Hanáci rovněž vládli na doskoku, přičemž hlavně jejich převaha na tom útočném hosty ze Svitav palčivě bolela.

„Bohužel jsme nezachytili první poločas, dostali jsme 55 bodů a z toho spoustu laciných košů... Samozřejmě jsme se pořád snažili, jenže potom nám došla šťáva,“ řekl kouč Růžička.