Kouč basketbalistů Svitav: Musíme v sobě najít poslední zbytky sil

Důvod? Prostý: Hanáci v prvním čtvrtečním duelu ve Svitavách při výhře 91:84 vyloženě dominovali a stvrzující druhý triumf si před vlastními diváky sotva nechají ujít.

Trenér svitavských Turů Lubomír Růžička ale pochopitelně odmítá sezonu „balit“. Přestože se týmu po druhém místě po základní a nadstavbové části Kooperativa NBL nepodařilo proniknout do finále, i bronzové medaile by pro klub byly vůbec prvními v historii. Proto také před utkáním v Prostějově, jehož úvodní rozskok se uskuteční v 18 hodin, hovořil o tom, že si hráči musejí správně nastavit hlavy.

„Nemůžeme mít výpadky, které nás postihly ve čtvrtek, zejména ve druhé čtvrtině,“ připomněl katastrofální úsek hry, jejž Olomoucko urvalo poměrem 34:16 především díky skvělé střelbě zpoza trojkového oblouku.

„Všichni teď v sobě musíme najít poslední zbytky sil a bojovat o každý odražený míč, o každou pozici a dobře bránit. Víme, jak silné individuality proti nám stojí, ale věřím, že ukážeme charakter a vynutíme si pondělní utkání, které si naši fanoušci zaslouží,“ sdělil kouč.

Ve čtvrtek se nicméně zmíněné individuality Olomoucka zdály neuhlídatelné. Kapitán týmu Palyza zápas rozjel, dvojice Američanů Douglas - Dunans se posléze přidala a obávané trio se postaralo o 54 bodů. Bohačík a Pelko navíc oba přispěli 12 body. Na opačné straně sice exceloval Aiken a do dvouciferných čísel se dostali ještě Marko, O’Brien a Welsch, ale třeba vyhlášený snajpr Slezák zůstal na nule...

„Myslím, že jsme odehráli výborný první poločas, na jeho konci jsme vedli o 20 bodů. Bylo pak hrozně těžké to s tak kvalitním soupeřem udržet až do konce. V posledních pěti minutách jsme polevili a Svitavy toho využily. Ale zkušeně jsme to dotáhli do šťastného konce pro nás. Musím však zdůraznit, že to je jen 1:0 na zápasy. Oba týmy se o to ještě porvou,“ mínil srbský trenér Hanáků Predrag Benaček.