Nymburk znovu prohrál v Děčíně, čelo přepustil Brnu. Ústí skončila vítězná série

Mistrovský Nymburk v Děčíně po prohrané úvodní čtvrtině, v níž ztrácel až o 12 bodů, dokázal do přestávky manko smazat. Vyrovnaný duel pak rozhodla lepší koncovka domácích, kteří v posledních dvou a půl minutách nedovolili úřadujícím šampionům skórovat. Podruhé v sezoně tak Nymburk v Děčíně prohrál o dva body.

„Nám se nepovedl začátek, pak když jsme se dotáhli, tak jsme nedokázali jít do výraznějšího vedení. Musíme začít každý sám u sebe, máme starost o to, co se mělo písknout a co ne, kdo měl co udělat, ale nesoustředíme se každý sám na sebe,“ zkritizoval přístup svých svěřenců trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

„Obrana špatná nebyla, ale měli jsme problém s útokem. Byli jsme v útoku neuspořádaní, ani jeden rozehrávač neměl hru pod kontrolou, deset asistencí je tragédie,“ konstatoval.

Trenéra Děčína Tomáše Grepla těšilo, jak se jeho tým oklepal z předchozí porážky v derby s Ústím nad Labem. „Pro nás to byl zápas o vykoupení poté, co jsme zápas v Ústí nezvládli. Dvakrát porazit Nymburk v jedné sezoně se nestává každý den, jsme za to moc rádi. V poločase jsem hráčům naložil trochu víc, protože v Ústí jsem to neudělal a hráči si pak mysleli, že se jim nic nemůže stát,“ uvedl. „Zápas rozhodovaly maličkosti, bylo to vyrovnané od začátku až do konce. Rozhodující bylo podle mě to, že jsme dnes chtěli opravdu hrát a vyhrát.“

Děčín se díky výhře posunul v tabulce před Ústí nad Labem na třetí místo, páté jsou Pardubice. Šesté místo drží i přes čtvrtou porážku v řadě Kolín, který podlehl na hřišti sedmé Opavy 80:92.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 3. kolo nadstavby Skupina A1:

BK KVIS Pardubice - BK Sluneta Ústí nad Labem 90:74 (23:24, 49:34, 67:55)

Nejvíce bodů: Rikič 17, Neal a Šafarčík po 16, Vyoral 13, Pekárek 11 - Dailey a Hicks po 18, Martin 13, Svejcar 11. Basket Brno - NH Ostrava 91:55 (23:17, 48:36, 65:46)

Nejvíce bodů: Puršl 16, J. Nečas 15, Šimon Svoboda 13, P. Křivánek 12, V. Půlpán a R. Bálint po 10 - Radukič 11, Morgan 10, Bělikov 7. BK Armex Děčín - ERA Basketball Nymburk 70:68 (28:18, 39:39, 58:52)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 20, A. J. Walton 15, Nichols 11 - Watson 14, Lockett 13, Palyza 10. BK Opava - Geosan Kolín 92:80 (20:27, 46:37, 67:56)

Nejvíce bodů: Slavík 23, Mokráň 20, Šiřina 14, Zbránek 11 - Číž 26, Petráš 13, Mareš a Šiška po 9. Skupina A2:

BK Redstone Olomoucko - USK Praha 77:96 (18:33, 47:48, 69:82)

Nejvíce bodů: Moten 15, S. Kneževič 14, M. Welsch 11 - Okauru 27, Pipes 21, Böhm 20, Fuxa 11. SK Slavia Praha - Královští sokoli Hradec Králové 102:76 (28:18, 63:26, 83:51)

Nejvíce bodů: John 22, Kheil 17, D. Walton 14, Dworsky 12, P. Pumprla a Páleník po 10 - Cavallero a Šturanovič po 14, Škranc a Prskalo po 13.