Nymburk je pořád nejlepší široko daleko, o titulu nepřemýšlíme, říká Svoboda

„O titulu vůbec nepřemýšlíme. Nedáváme si do hlav zbytečný tlak. Ale bude to otevřené,“ cítí děčínský tahoun Matěj Svoboda. Když jeho Válečníci přetlačili multišampiona ve středu 70:68, bouřlivé publikum aplaudovalo. Děčín byl i první, kdo Nymburk letos v lize nahlodal, zkraje října ho složil také o dva body.

„Přestože letos Nymburk prohrál víckrát, pořád to je velké vítězství,“ užíval si děkovačku Svoboda. Výhra stoupá na ceně i díky faktu, že domácím schází zraněný kapitán Tomáš Pomikálek. „Vždy jsme Nymburk porazili, když byl první. Celá liga ho pořád považuje za nejlepší široko daleko, za hlavního adepta na titul.“

Ovšem kurz je na něj výrazně vyšší než v minulosti. Konečně má NBL zápletku a nejistý konec. „Po letech neskutečné frustrace je dobře, že jsme schopni si s nimi zahrát. Nemají osobnosti jako Hrubana nebo Hardinga, odešla jim velká kvalita. Ale i tak mají plno reprezentantů,“ míní děčínský trenér Tomáš Grepl.

Pro něj je zápas s mistrem pikantní, neboť v nymburské mládeži má dva syny. „Starší je v kategorii U12 a hraje se synem Ládi Sokolovského,“ jmenoval Grepl nymburského trenéra. „A oni spolu perfektně vycházejí. Můj mladý je rozpolcený, sice potí nymburský dres, ale při našich zápasech fandí Děčínu.“

Ve středu mohl jásat, Válečníci se v duelu s lídrem rehabilitovali za předchozí propadák v derby se Slunetou 78:97. „Druhá půle v Ústí se nám brutálně nepovedla, borci pak měli hlavy dole. Proti Nymburku tvrdě pracovali, po ústecké sprše to je skvělý výsledek a obrovský úspěch,“ cenil si Grepl.

Těšilo ho, že došlo na jeho slova: když se ve Válečnících rozproudí bojovná krev, můžou skolit kohokoli. „Víme, že máme dobrý tým, pokud bojujeme a běháme na sto procent. Pokud jen na 95 jako v Ústí, budeme trapní a nikoho neporazíme.“

Svoboda je rád, že poslední selhání Děčín vyžehlil tím nejlepším způsobem. „Po Ústí jsme si sáhli do duše a uvědomili si, že tudy cesta nevede. Trenér apeloval, že proti Nymburku se musíme rvát. Snad je výhra dostačující omluvou pro naše fanoušky, že se museli dívat na to, co se stalo v neděli.“